AI泡沫擔憂領跌，但爆破還沒到時候

上周提到港股慎防外圍拖累，馬上爆發小股災，結果美股和港股皆主要受到基金經理換馬，特別是軟件股拖累。微軟、甲骨文、Adobe等軟件巨企領跌，各自較高位回落三至五成不等，令人觸目驚心。而港股則由騰訊和阿里巴巴領跌近一成，港股一些中型軟件股跌勢更猛。
今次跌浪主要受到AI浪潮衝擊。投資者日益擔心「AI泡沫化」，緣於美股各大企業均投入數以千億美元巨資購買晶片、建設伺服器，以提高其運算能力，以在這浪「AI軍備競賽」不致於落後。但現階段不斷投放而成效不清時，投資者擔憂AI泡沫化。
另一方面，部分人又覺得，隨AI程式愈來愈強大，任何人毋須懂得寫程式，只須透過Vibe Coding 便可設計出一款完善的軟件。在此情況下，傳統軟件巨擘的「護城河」恐將日漸削弱，遲早會被startup中小企創造的廉價甚至免費軟件所顛覆。更進一步看，部分軟件服務本身的需求亦可能顯著收縮，例如現時很多人都使用ChatGPT、Gemini等AI程式來撰寫文件和修改圖片，那購買microsoft 的Office Word、Adobe Photoshop等軟件還有以往同樣的需求嘛？十年河東十年河西，軟件股過去多年炙手可熱，相反硬件股被視為「揼石仔」利錢有限；可是近日形勢逆轉，smart money擔心軟件市場將被AI「吞噬」。由此角度看，軟件商「橫又死，掂又死」，可以完全解釋到為何投資者「要錢唔要貨」。
至於港股方面，軟件股除了同樣受到上述敍事環境拖累，還有另一重額外打擊，就是坊間盛傳中央政府可能取消部分軟件服務的增值稅稅率優惠。儘管新華社已引述權威專家澄清「消息不實」，但觀乎市場反應，投資者始終未敢完全放心。畢竟監管是雙刅劍，從三大電訊商早前已調整增值稅稅率，再加上騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)等軟件巨企「肥到著唔到襪」，市場不排除遲早有機會被監管機構「盯上」。剃人頭者，人亦剃其頭。AI面世後，變成「AI吞噬軟件，AI食大魚」的時代，資本市場大規模拋售軟件及互聯網股份，這股風暴已由紐約吹至全球，包括港股市場，這也是恒生科技指數疲弱的主因。總括而言，風險偏好一定會削弱，持貨必須進一步減少，保持雙邊交易，慎防向下突破。