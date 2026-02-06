AI泡沫擔憂領跌，但爆破還沒到時候

上周提到港股慎防外圍拖累，馬上爆發小股災，結果美股和港股皆主要受到基金經理換馬，特別是軟件股拖累。微軟、甲骨文、Adobe等軟件巨企領跌，各自較高位回落三至五成不等，令人觸目驚心。而港股則由騰訊和阿里巴巴領跌近一成，港股一些中型軟件股跌勢更猛。

今次跌浪主要受到AI浪潮衝擊。投資者日益擔心「AI泡沫化」，緣於美股各大企業均投入數以千億美元巨資購買晶片、建設伺服器，以提高其運算能力，以在這浪「AI軍備競賽」不致於落後。但現階段不斷投放而成效不清時，投資者擔憂AI泡沫化。