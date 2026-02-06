預算之外的地下經濟大爆發

梗有一間喺左近，比便利店更便利的私煙速遞，可能成了過去幾年增長最快的本地產業。不是嗎？KPMG的研究報告估算，2022至2024年非法香煙消費增長率為265.6%！地下經濟大爆發，支持加煙稅的人，不但預算不到竟帶動了私煙產業，更預算不出拖累到梗有一間喺左近的便利店。半年前DFI零售集團的財務報告清楚計算，加煙稅是同店銷售下跌4%的主要原因：

產業帶動，加稅先行，產業卻是預算之外的私煙產業。再聽聽Grok的人工智能分析：

「煙稅連續大幅增加是過去兩年拖累香港便利店銷售表現的最重要單一因素之一，尤其是令香煙這一高頻、高利潤類別急跌：合法香煙銷量及收入急跌，私煙市場暴增，進一步侵蝕守法零售渠道，間接影響店舖人流及整體生意。但大型連鎖憑藉多元化產品及規模優勢，仍未陷入大規模結業潮；真正面對生存危機的主要是小型獨立店及報攤。」

DFI公司的收入按年下跌3%，並虧損19億元，虧損程度當然不及特區政府的財赤，亦比煙稅收入的下跌幅度小。是的，經濟學的市場分析，煙稅因加得減的大失預算，是帶動非法私煙的引擎。然而，消費者以私煙取代完稅煙的同時，私煙販亦取代了便利店以至小型獨立士多及報攤。價格是相對的，完稅煙愈貴，即私煙便愈平。預算更沒有想過，除了私煙的相對價格大跌，私煙的相對購買便利，亦隨售賣完稅煙的店舖虧損結業而變得更便利。這個反饋效應導致地下的私煙市場不斷蠶食合法的完稅煙市場，煙稅收入持續下跌，有升無跌的卻是價廉便利的私煙消費。難怪，近年香港的吸煙率下降速度，並未有預算中因加煙稅而加快。