安踏買起PUMA還是戰略入股？

上星期安踏體育(2020)發出公布，表示已與賣方訂立協議，收購國際知名品牌PUMA的29%股權。消息一出，社交平台爭相報道，有人說安踏「買下」PUMA，更有人推測PUMA將搖身一變成為中國品牌云云。相信不少朋友對這宗交易存有誤解，因此寫下此文解釋一下。 首先，安踏只是買下PUMA的部分股權，並未取得其「控股權」，即超過50%。雖然安踏表示收購完成後，將盡快爭取在PUMA監事會取得席位，但PUMA採用雙重管治結構，日常決策由5人組成的董事會主導，其上另設7人監事會，其中5席由股東大會選出，2席由員工代表擔任。換句話說，安踏對PUMA的影響力僅限於「參與監督」層面。若想掌握實際控制權，將PUMA轉為中國品牌，還須爭取其他股東及員工代表的支持。與其說安踏「買下」PUMA，不如稱之為「戰略入股」更為貼切。

有人反駁說，Elon Musk僅持有Tesla約25%股權，不也「話事」嗎？關鍵在於他同時擔任CEO並獲得其他股東支持。單憑股權比例，他根本無法穩坐決策核心。必須明白：董事會才是企業最高權力機構，負責制定發展方向與日常運作。股東若不滿意，最多只能透過股東大會罷免或改組董事會，卻無權直接干預經營。 單一大股東未能掌權的案例多不勝數。中國平安保險(2318)持有滙豐控股(005)超過8%股權，是其最大單一股東，而且股權分散，但至今仍未能在董事會取得席位。2023年更曾於股東大會上反對時任董事杜嘉祺連任，卻未能成功。由此可見，即使股權分散，若缺乏其他股東支持，單一大股東想改組董事會，仍是困難重重。

此交易另一焦點在於作價。根據協議，安踏以每股35(歐元，下同)收購PUMA股份，較協議簽訂當日收市價21.63元，溢價高達62%，乍看似乎偏貴。不妨計一計數，由於PUMA目前處於虧損狀態，難以用市盈率評估，那就退而求其次用市帳率分析吧。 截至2026年9月底，PUMA的資產淨值為24.04億元，每股資產淨值則約16.4元。以此計算，交易對應市帳率約為2.4倍。相較之下，歐盟同業Adidas的市帳率達4.5倍，美國的Nike更有6.5倍。當然，PUMA規模較小，但好歹也是國際運動品牌前列。況且，去年虧損主要受累於裁員計劃以及去庫存等影響。安踏過去在重塑品牌(如FILA)方面屢有佳績，此次入股有望為PUMA注入新動能、提升資產價值。從這角度看，當前估值尚算合理。