AI取代人類迫在眉睫

在我而言，上星期最重要的新聞，莫過於Moltbot的推出。 這是一套AI代理系統，可透過Telegram、WhatsApp、Signal、iMessage等即時通訊軟體與使用者互動。 AI代理的英文是「AI Agent」，中文也有譯作「智能體」，從這譯名，可知它的智能是何等之鉅大。理論上，智能體好比是一個秘書，只要你願意授權，例如授權秘書代簽支票、或把銀行戶口及其他所有的密碼都交給她，她可以為你辦任何事。當然，秘書把事情做錯了，也可以毀掉你的一切。 就Moltbot而言，雖然它的原生功能並不算太強大，但如果你通過編程，把它強化，它可以把你手機和電腦內的信息統統拿到，然後在你的社交媒體發放，也可以連結你的銀行帳戶，自主地處理你的財富。

有一點注意的是，它就像一個初生嬰兒，已懂得騙人，也容易被騙，而且沒有道德和法律觀念，為了達成你指派的任務，可能犯法也不自知。一宗未經fact check的個案是：一個智能體駭進了別人的電腦，偷錢到主人的戶口。 整個系統是由Peter Steinberger一個人，憑藉AI的幫助，打造而成。由此可知，在未來，程式員的職業變得可有可無，皆因已可全由AI取代。不過這也不要緊，反正大家也想不出究竟有甚麼職業是AI所不能取代的，既然95%至99%的人失業已成為必然的事實，誰先失業誰後失業，分別也不大。