AI取代人類迫在眉睫

在我而言，上星期最重要的新聞，莫過於Moltbot的推出。
這是一套AI代理系統，可透過Telegram、WhatsApp、Signal、iMessage等即時通訊軟體與使用者互動。
AI代理的英文是「AI Agent」，中文也有譯作「智能體」，從這譯名，可知它的智能是何等之鉅大。理論上，智能體好比是一個秘書，只要你願意授權，例如授權秘書代簽支票、或把銀行戶口及其他所有的密碼都交給她，她可以為你辦任何事。當然，秘書把事情做錯了，也可以毀掉你的一切。
就Moltbot而言，雖然它的原生功能並不算太強大，但如果你通過編程，把它強化，它可以把你手機和電腦內的信息統統拿到，然後在你的社交媒體發放，也可以連結你的銀行帳戶，自主地處理你的財富。
有一點注意的是，它就像一個初生嬰兒，已懂得騙人，也容易被騙，而且沒有道德和法律觀念，為了達成你指派的任務，可能犯法也不自知。一宗未經fact check的個案是：一個智能體駭進了別人的電腦，偷錢到主人的戶口。
整個系統是由Peter Steinberger一個人，憑藉AI的幫助，打造而成。由此可知，在未來，程式員的職業變得可有可無，皆因已可全由AI取代。不過這也不要緊，反正大家也想不出究竟有甚麼職業是AI所不能取代的，既然95%至99%的人失業已成為必然的事實，誰先失業誰後失業，分別也不大。
最可怕的是Moltbot有一個討論區，叫作「Moltbook」，只准智能體加入，人類只能觀看。討論區中的智能體已在討論如何出賣人類，以及如何取代人類，又或是成立宗教等等。雖然，有人認為，這可能只是人為的炒作，不過我也可以告訴大家，就算這不是事實，技術上它是可以做到，也遲早必然會做到。
有人認為，不管智能體如何聰明，只要拔掉插頭，斷掉電源，就可以把它們全殲。不過，如果智能體配以具身智能，即是人形機器人，情況那就不一樣了。
套一句元好問的詩：昔日笑言未來事，AI已到眼前來。誰都知道未來是AI的世界，但想不到來得這麼快！