執政自民黨贏取超2/3議席 日股大升

由於日本現任首相高市早苗領導的自民黨在衆議院大選中取得戰後單一政黨最大勝利，日經再創歷史新高，報58,600點，可惜高位出現獲利平倉盤。在此之前，投資者已開始為自民黨取得壓倒性勝利提前布局，買入日本股票，同時拋售日圓和日本國債。投資者預計，若自民黨勝出，高市早苗將加大財政支出和投資力度以支撐經濟，同時也可能放緩日本央行加息的步伐。 彭博社在2月9日的報道稱，高市早苗已成爲日本戰後時代最具實力的領導人，這場選舉的勝利將鞏固其執政地位，但圍繞財政支出計劃的猜測也可能加劇市場波動。

據日本公共廣播機構NHK報道，465個議席的衆議院，自民黨單獨拿下 316 席，超過眾議院的三分之二門檻；自民黨與日本維新會組成的執政聯盟合計更取得 350 席，展現壓倒性優勢。執政聯盟此前在衆議院僅有233席。 高市早苗在就任僅數月後便將自己的政治前途押在這次提前大選的結果上，並表示如果執政聯盟未能贏得多數席位，她將辭職下台。彭博社稱，這一選舉結果賦予高市早苗推動大膽財政支出計劃的授權，而這些計劃此前已令投資者感到不安。 在衆議院獲得超級多數席位，將使其執政聯盟更容易推動立法，並把頗具爭議的修憲議題重新擺上議程。尤其是，經濟學家和市場人士一直在仔細研讀高市早苗關於財政支出計劃、是否下調食品消費稅以及她對日圓看法的相關表態。

高市早苗表示，外界對她有關日圓的言論存在誤解。她重申，自己的目標是打造一個不受匯率波動影響的強勁經濟。高市早苗在大選後的新聞發佈會上表示，政府將加快討論是否暫停對食品徵收消費稅，為期兩年。 日本財務大臣片山皋月拒絕就日圓匯率水平發表評論，但表示，當局正與美國保持密切溝通。這番表態顯示，高市早苗政府內部或對壓倒性勝利引發市場波動抱有一定擔憂。 日本最高外匯官員表示，政府對外匯市場保持高度警惕並持續監測。此番言論令投資者對日本當局干預匯市持警惕態度。

回顧歷史，日本曾在2022年和2024年多次出手干預匯市，以遏制日圓快速貶值。市場人士指出，若日圓在短時間內加速逼近160，日本政府採取進一步口頭干預甚至實質干預的可能性將顯著上升。