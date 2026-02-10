百勝中國雙輪驅動 再創1年高

作為中國餐飲領軍者，百勝中國(9987)上周公布的2025年業績表現亮眼，核心指標穩步增長、業務結構持續優化，既展現成熟品牌韌性，更釋放長期增長潛力，是兼具穩定性與成長性的優質標的。

兩大核心品牌協同發力，肯德基全年系統銷售額增5%，淨新增門店1349家，總數達1.3萬家，透過肯悅咖啡與KPRO模式拓場景，外賣占比48%；必勝客經營利潤增19%，利潤率升至7.9%(2016年上市後新高)，其WOW門店模式(輕量化、高性價比)成為下沉市場拓展關鍵，全年淨新增444家，同店交易量連12季增長。

展望未來，2026年門店將破2萬家，淨新增超1,900家，加盟店占比提至40%至50%；RGM 3.0戰略深化，數位化供應鏈與自動化運營提效，2030年門店目標超3萬家，低線市場的滲透和業態創新將成為增長的動力。

百勝中國擁有穩健的財務狀況，清晰的發展戰略，以及豐厚的回報，再加上強大的品牌優勢，都成為其核心投資價值。隨著消費市場的復甦和行業的集中趨勢，集團正以創新和提效為雙輪驅動，努力成為全球最創新、最領先的餐飲企業，投資前景可以期待。股價方面，業績後急升，昨日再創1年新高，可待回調至437元買入，上望470元，跌破410元止蝕。