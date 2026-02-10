熱門搜尋:
出版：2026-Feb-10 08:30
更新：2026-Feb-10 08:30
投資專欄: 潘鐵珊

百度集團——AI發展機會處處

潘鐵珊

百度集團近期計劃分拆崑崙心上市。(資料圖片)

截至2025630日止第二季度，百度集團(9888)得益於不斷增強的全棧AI能力以及全面的端到端AI產品與解決方案及智能雲業務持續實現穩健的收入增長。集團的總收入為327億元人民幣，同比減少4% 百度核心收入為263 元人民幣，減少2%；在線營銷收入為162億元人民幣，減少15%，及非在線營銷收入為100億元人民幣，增長34%，主要受智能雲業務增長所帶動。

經營利潤則為33億元人民幣。百度核心經營利潤為33億元人民幣，核心經營利潤率為13%。經調整EBITDA65億元人民幣及經調整EBITDA利潤率為20%

20256月，百度以開源最新、最先進的基礎模型文心4.5系列，包括十個不同架構及大小的模型。文心4.5系列尤其在指令跟隨、世界知識記憶及視覺理解方面展現強大性能。

20257月，百度更推出專有視頻生成模型MuseSteamer。根據IDC發佈的《中國AI公有雲市場2024》報告顯示，百度智能雲連續第六年位居AI雲服務市場榜首。

至於智能駕駛方面，2025年第二季度，百度的無人車服務蘿蔔快跑提供的全無人自動駕駛訂單超過2.2百萬單，增加148%。截至20258月，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過1,400萬單。截至20256月，蘿蔔快跑的全球足跡覆蓋16個城市。

除此之外，百度近期計劃分拆崑崙心上市。這樣一方面可減輕集團的資金消耗，亦可將其潛在的內在價值釋放出來，而百度可以更專注於其核心的AI應用層例如大模型、搜索、自動駕駛及雲服務等等。建議投資者可於現價吸納作中線部署，目標價168元，跌破128元止蝕。

