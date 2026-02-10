百度集團——AI發展機會處處

截至2025年6月30日止第二季度，百度集團(9888)得益於不斷增強的全棧AI能力以及全面的端到端AI產品與解決方案及智能雲業務持續實現穩健的收入增長。集團的總收入為327億元人民幣，同比減少4%。 百度核心收入為263億 元人民幣，減少2%；在線營銷收入為162億元人民幣，減少15%，及非在線營銷收入為100億元人民幣，增長34%，主要受智能雲業務增長所帶動。

2025年6月，百度以開源最新、最先進的基礎模型文心4.5系列，包括十個不同架構及大小的模型。文心4.5系列尤其在指令跟隨、世界知識記憶及視覺理解方面展現強大性能。

2025年7月，百度更推出專有視頻生成模型MuseSteamer。根據IDC發佈的《中國AI公有雲市場2024》報告顯示，百度智能雲連續第六年位居AI雲服務市場榜首。

至於智能駕駛方面，2025年第二季度，百度的無人車服務蘿蔔快跑提供的全無人自動駕駛訂單超過2.2百萬單，增加148%。截至2025年8月，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過1,400萬單。截至2025年6月，蘿蔔快跑的全球足跡覆蓋16個城市。