壁仞科技首獲高盛「買入」評級

《彭博》報道指，前法興與瑞信高管創立、以倫敦總部的量化對沖基金Qube Research & Technologies (QRT)•A F Dao中國股票基金在過去1年，資產規模增長逾10倍，突破20億美元。基金自2022年11月成立至今年1月底，累計回報達98%，大幅跑贏滬深300指數。Dao基金1年前資產規模只有1.9億美元，是QRT旗下4隻基金中，唯一仍對外開放增資的產品。QRT目前管理資產超過420億美元。
另外，國產GPU四小龍的壁仞科技(6082)和在內地上市的沐曦股份，首獲高盛「買入」評級。高盛指中國雲計算資本開支上升、先進製程產能擴張等預料將驅動業務成長。
高盛預計，壁仞在2025至2030年間的AI訓練或推理GPU業務將實現101%複合年增長率，AI晶片出貨量預料從2025的3萬片，增長至2030的90萬片。驅動因素包括雲廠商資本開支上升、性價比提升帶來的市場佔有率增長、向更高算力AI晶片遷移等。至於沐曦股份，預計AI訓練與推理GPU業務將在同期實現88%的複合年成長率。
高盛對壁仞科技12個月目標價54元，沐曦股份811元人民幣。市場擔憂主要集中在本地晶圓代工產能與競爭，但高盛不預期會出現激烈價格戰，因市場空間廣闊而且成長快、AI晶片設計門檻高，並且需要軟硬體協同。