壁仞科技首獲高盛「買入」評級

《彭博》報道指，前法興與瑞信高管創立、以倫敦總部的量化對沖基金Qube Research & Technologies (QRT)•A F Dao中國股票基金在過去1年，資產規模增長逾10倍，突破20億美元。基金自2022年11月成立至今年1月底，累計回報達98%，大幅跑贏滬深300指數。Dao基金1年前資產規模只有1.9億美元，是QRT旗下4隻基金中，唯一仍對外開放增資的產品。QRT目前管理資產超過420億美元。

另外，國產GPU四小龍的壁仞科技(6082)和在內地上市的沐曦股份，首獲高盛「買入」評級。高盛指中國雲計算資本開支上升、先進製程產能擴張等預料將驅動業務成長。