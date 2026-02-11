倘穩守10天線 可逐步試頂

大市已步入2月中旬，直到執筆一刻，本月大市形態仍暫屬先高而後低。恒生指數暫時由6日之低位 26,295點，升至10日高位27,397點，即月內之波幅暫為1,102點。首先，以1,102點之波幅計相對仍偏細，該不能滿足月內之所需，加上1個月之高低位是不該同時出現於3個交易日之內，故在本月餘下交易日，理論上該有更大波幅點出現，從而擴闊月內之波幅以滿足所需。同時亦能拉闊月內之高低位之距離，以符合慣性之需求。

而從目前大市之走勢看，由於恒指已成功升越20天線(約在26,949點左近)，並再進一步稍升越10天線(約在27,127點左近)，故大市技術上已漸進入欲試頂弱態中，而所指的頂，暫該為1月29日之高位28,056點。