香港的莘莘學子無論成績好與壞，都流行放學後補習。近年報考香港中學文憑試的內地考生明顯上升，據悉去年就有約2,700名內地考生以自修生身份報考，加上4所港人子弟學校約230名學校考生，總數預計接近3千人。近年不少本來打算出國留學的內地生來港報讀大學課程，DSE變得愈來愈吃香。
已上市7年的精英匯集團(1775)，擁有一個大家更熟悉的教育品牌「遵理學校」，為中一至中六的學生提供私立中學教育服務，很多人以為遵理是「補習股」；但其實他們的服務覆蓋高端的一條龍升學規劃。
集團上月底發盈喜，指去年11月底止4個月，股東應佔未經審核綜合溢利約為300萬元，轉虧為盈。
上一年度同期的虧損，主要源於針對業務的資本開支，包括擴展專業教學及行政團隊以提升教育質素及營運能力，開發專門課程及為國際課程及評估定制的學習材料，以確保學術水平，鞏固品牌，保持競爭優勢。
去年10月發布的年報顯示，境內外學校服務業務板塊增長強勁，來自內地學校及機構提供的教育服務收益由2024年7月底止年度約1,650萬元，同比大增近六成至去年7月底止約2,630萬元。
業績反映香港及內地對高端國際課程需求殷切，報讀人數持續增加，帶動再創佳績。
配合政府積極發展香港成國際教育樞紐，遵理透過戰略投資與校區擴張，布局國際教育。作為香港經濟增長新支柱的教育產業的參與者，拒絕走捷徑玩財技，堅持初心，一步一腳印，值得鼓掌。