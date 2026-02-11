精英匯集團擁有一個大家更熟悉的教育品牌「遵理學校」。(網上圖片)

香港的莘莘學子無論成績好與壞，都流行放學後補習。近年報考香港中學文憑試的內地考生明顯上升，據悉去年就有約2,700名內地考生以自修生身份報考，加上4所港人子弟學校約230名學校考生，總數預計接近3千人。近年不少本來打算出國留學的內地生來港報讀大學課程，DSE變得愈來愈吃香。

已上市7年的精英匯集團(1775)，擁有一個大家更熟悉的教育品牌「遵理學校」，為中一至中六的學生提供私立中學教育服務，很多人以為遵理是「補習股」；但其實他們的服務覆蓋高端的一條龍升學規劃。