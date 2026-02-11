廖創興企業(194)是老牌廖氏家族旗下地產旗艦，大股東與家族成員共持逾50%。自公司售銀行業務予越秀集團後，即專注在中港地產投資，也有與惠理集團(806)合作投資海外物業項目。現時主要持中環創興銀行中心、旺角創興廣場、上海創興金融中心等，提供穩定租金收入。

公司擁近150億元資產，總負債約41億元，負債比率較同行中位數低，具防守力。即使加息周期也不用擔心財政壓力。以現價計，市帳率低至0.16倍，有吸引力。

公司連續2年維持派息每股0.28元，折合現價股息率約6.2厘。考慮到今年美國聯儲局或進一步減息，大大增加港元高息產品需求。尤其港元定期存款息率持續下降，刺激資金轉移至高息股，中短線有利提升相關資產估值。