澳洲央行持續加息 澳元升勢停不了

去年12月，澳元突破由2021年2月開始形成的下降趨勢線阻力0.663，其後拾級而上。2021年2月曾一度升至0.8水平，由於高位遇上沽壓，澳元反覆向下，直至2025年4月在0.59邊緣止步。

澳元用了9個月時間，終於突破下行趨勢，升穿阻力後，澳元漲勢加速。截至2月3日當周，對沖基金和其他大型投機者買入澳元倉盤增加了43%，達到57,115份合約。根據美國商品期貨交易委員會的數據，這一水平是自2017年底以來的最高水平。

倉盤增加突顯出市場對澳元匯率的信心日益增強，投資者認爲澳元相對較高的收益率以及預期澳洲央行將維持高利率一段長時間，這將支撐了澳元匯率。投資者被澳元的收益率優勢所吸引，目前互換市場幾乎已完全消化了6月份再次加息的預期。