澳洲央行持續加息 澳元升勢停不了

去年12月，澳元突破由2021年2月開始形成的下降趨勢線阻力0.663，其後拾級而上。2021年2月曾一度升至0.8水平，由於高位遇上沽壓，澳元反覆向下，直至2025年4月在0.59邊緣止步。
澳元用了9個月時間，終於突破下行趨勢，升穿阻力後，澳元漲勢加速。截至2月3日當周，對沖基金和其他大型投機者買入澳元倉盤增加了43%，達到57,115份合約。根據美國商品期貨交易委員會的數據，這一水平是自2017年底以來的最高水平。
倉盤增加突顯出市場對澳元匯率的信心日益增強，投資者認爲澳元相對較高的收益率以及預期澳洲央行將維持高利率一段長時間，這將支撐了澳元匯率。投資者被澳元的收益率優勢所吸引，目前互換市場幾乎已完全消化了6月份再次加息的預期。
澳元正處於加息周期中，相對美國、歐洲國家紛紛減息的時期，澳大利亞處境獨特。
澳洲央行上周二提高了關鍵利率，成爲今年首個加息的主要貨幣國家。該央行認爲，澳大利亞國內通脹壓力持續存在，足以證明有必要重新收緊政策。由九名成員組成的貨幣政策委員會一致決定收緊政策。根據聲明，澳洲聯邦儲備銀行在會議上將利率上調25點子，從3.6%上調至3.85%。
根據澳洲聯儲季度《貨幣政策聲明》，儘管假設今年還將再加息兩次，但該央行仍上調了今年的通脹、經濟增長和就業預測。剔除波動性項目的「修剪均值」通脹指標目前預計今年將維持在2%至3%目標區間之上，且直到2027年底都不會回到目標區間的中值水平。
此前，澳洲儲備銀行副總裁Andrew Hauser發表鷹派言論，Hauser表示通脹壓力仍然持續存在，央行將毫不猶豫地在必要時再次採取行動以確保價格穩定。這番言論強化了市場對今年晚些時候再次加息的預期，執筆時澳元升至0.7120的三年高位。
從走勢看，短期內澳元將升至0.728，中線有望測試0.76至0.77。