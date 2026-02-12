悲情市場下的幸福底氣

筆者從事地產逾43年，見過的「悲情市」不少，卻以剛剛過去的那次悲情市說得上是最悲。但看回數據，實際處境卻竟然是多次市道低迷中最好的一次，單從數據看，甚至可以說是喜氣洋洋呢。 最近有好友討論：「2024年納稅人數比一年前，多左13萬人；總納税人數目超過2019/2010 年。年薪100萬以上人數，2019 到2024年增加18%」 其實我們一直有公布和分享，再細看100萬收入以上的納稅人數目比例：樓市創新高時的2021年是11.18%，2024年是12.14%，所佔比例有所增加。 即是說超過100萬高薪的人現在比樓市最高峰時還更多，再加上強積金去年的回報是16.5%。近年存款息口更可觀地遠高於通脹，的確，香港通脹維持在1%左右的水平，令許多投資都得到正比例增長。現實，香港大多數人在財富上是有所改善才對！看來大部分人都是被網上和媒體的標題「嚇親」了。

不過，在香港大部分人幸福下，我們仍應該要關心失落的兩個社群。 首先，一個十分有趣的問題，在數據之下，有一個板塊是走下坡的，看以下數據： 1,000萬收入以上的納稅人數目比例(附圖)，樓市創新高時的2021年是0.18%，2024年是0.15%，所佔比例有所減少。 以上數字，我們會找到甚麼板塊面對挑戰，但筆者覺得這些人大部分都是非戰之罪，甚至面對時代的不公。 香港這幾年的哀鳴，是一群本來有本事向銀行融資的投資高手，他們近年面對Call Loan，筆者個人認為近年的Call Loan是有問題的。首先，本人申報我只是小投資者並沒有面對Call Loan的問題。

筆者發覺近年悲情市場潮，很多被迫倉的人都沒有出現資不抵債的情況，銀行只是因為該借貸的舊估價下跌了，所以要借貸人以新估價去為借貸比例補倉。這本來無可厚非，但如果銀行單純Call Loan一定會製造到新一輪的價格下跌，因為跌市中「普通貨」根本賣不出，能賣出的往往是用新低價去買到最好的貨。於是又製造了新一批的下跌指標，這個結果其實也對銀行很不利，所以過去銀行往往是避免不到要Call Loan的情況下，有「黑名單」亦有「白名單」。黑名單的對象要盡快迫倉以成功保本，白名單的對象就重組財務，保留客戶，亦可減輕市場上繼續價格下挫的衝擊。但是近年Call Loan潮不覺有白名單，銀行之間似在互相踐踏，甚至自我踐踏，我對此感到迷惑，認為政府應該更關心銀行之間的競爭。

另一個悲情社群就是小商人或者中型商人，在過去受考驗的幾年，包括了新冠肺炎疫情和暴動時期，其實很多負責任的中小企老闆都頂住壓力繼續維持局面不裁員，但同時面對香港岀現多年的人力資源不足，老闆在「硬蝕」下仍要繼續面對近年風氣去加人工、減少工作時間、增加假期，結果令社會普遍出現「員工惡過老闆」的情況。老闆要在更低的競爭水平之下維持局面，其實社會並沒有感恩的氣氛去支持這些老闆，為何通關之後香港飲食業面對內地競爭敗到潰不成軍？根本很多飲食業的老闆連夜市的人手都聘請不到，又如何以殘喘的實力與別人競爭呢？筆者覺得社會尤其政府要關心這兩類受人忽略的悲情板塊。

但無論如何，數據證明香港大部分都是活得更好，所以不要被悲情所籠罩，希望以上的描寫可以令大家更加關注社會受到忽略的地方。