美團估值短期重估空間不多

美團(3690)公布計劃斥資約7.17億美元向在美國上市的內地生鮮電商企業叮咚集團，收購其中國「叮咚買菜」業務。根據條款，叮咚可以在8月底或之前，從出售業務提取不超過2.8億美元資金，但要確保被提取後淨現金不低於1.5億美元，交易仍有待完成內地反壟斷審查，以及向國家發改委申報等條件才可進行。叮咚買菜近年業績改善，2023年淨虧損3,888萬元人民幣，2024年淨利潤3.7億元人民幣，而2025年首三季淨利潤2.1億元人民幣。

美團強調，高度重視食雜零售業務，今次交易符合公司在有關領域的長期發展規劃，又形容叮咚是內地食雜零售領域龍頭；截至去年9月，叮咚在內地共營運逾千個前置倉，月購買用戶數超過700萬，具備市場一流供應鏈能力，生鮮產地直採率高，自有品牌產品矩陣豐富，複購率高，相信交易將有助於雙方充分發揮在商品力、技術、營運等方面的優勢，為消費者提供更優質的消費和配送體驗。叮咚買菜合併後，叮咚的三大核心競爭力，包括極致商品力、超預期服務力，以及通過供應鏈系統打造的極致效率，會在更大的平台上發揮更大價值。