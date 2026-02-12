生產力增加不會改善貧富懸殊

話說在以前，巴士之內，有一個司機，一個售票員。後來，巴士公司把售票員裁去了，由巴士司機一併負責看守錢箱，從而省了一份薪水，司機的收入則多出了一點點。
這就是生產力增加的典型例子：企業的成本降低了，員工的收入增加了，但也會引來失業。
如果是良性發展，則失業雖然帶來陣痛，但是失業大軍投身別的產業，會帶來新的供應，新的需求，於是乎，人類的總所得愈來愈多，從而帶來更高的總福祉。
至於那位薪水增加了的司機，則這只是一次性的加薪，巴士公司因促進了的生產力而增加了的收入，過了一兩年，已被視為必然，take it for granted，司機的收入也就回復到一個穩定的常數。
由此可以看出，第一點，是生產力的增加會導致失業，推理下去，則生產力增加得愈快，失業率愈高。這正如未來學家所預測，由於AI所能促進的生產力，是前所未有，則可以預期，未來5%的就業率、95%的失業率，絕不是虛言恫嚇而是逃脫不了的現實。
在以前，人們有著無休止的慾望，因此，失業人口會投身別的新興產業，以滿足人類其他的慾望。然而，今時今日，人類絕大部分的慾望已被滿足，兩百呎的小房子，一台電腦，一部手機，再加上外賣，人類足不出戶，已可滿足絕大部分的慾求。因生產力增加而多出來的生產力，將何去何從？暫時看來，這是一個無解的結。
第二點，是那個司機，收入回到常數。推理下去，即是說，只要沒有持續的生產力增加，則長期下來，他的收入將會到達最高工資，也即是僅堪餬口。
所以我們可以看到，只有在經濟高速發展的時候，才會有大量低下階層脫貧，進入中產階級，這就是過去幾十年的情況。然而，當經濟增長放緩，則中產階級會逐漸墜回貧困線，這就是過去幾年的趨勢。
結論是：科技使世界進步，生產力增加，這會令到低下階層的生活過得愈來愈好。近一百年來，生活質素改變最大的，是窮人，但貧富懸殊的大前提，卻是永不改變的現實。