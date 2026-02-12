生產力增加不會改善貧富懸殊

只有在經濟高速發展的時候，才會有大量低下階層脫貧，這就是過去幾十年的情況。(資料圖片)

話說在以前，巴士之內，有一個司機，一個售票員。後來，巴士公司把售票員裁去了，由巴士司機一併負責看守錢箱，從而省了一份薪水，司機的收入則多出了一點點。

這就是生產力增加的典型例子：企業的成本降低了，員工的收入增加了，但也會引來失業。

如果是良性發展，則失業雖然帶來陣痛，但是失業大軍投身別的產業，會帶來新的供應，新的需求，於是乎，人類的總所得愈來愈多，從而帶來更高的總福祉。

至於那位薪水增加了的司機，則這只是一次性的加薪，巴士公司因促進了的生產力而增加了的收入，過了一兩年，已被視為必然，take it for granted，司機的收入也就回復到一個穩定的常數。