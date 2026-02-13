信任赤字：領導者為何正失去公信力

紐西蘭前總理Jacinda Ardern在疫情初期帶有同理心、清晰又真誠的溝通，助社會穩住了陣腳。(資料圖片)

最近看了一份蠻有意思的調查Ipsos的《2024年全球信任度指數》，結果可以說是「意料之外，情理之中」。在涵蓋32個國家的調查中，只有15%的人認為政治人物是值得信任。這是自2018年以來排名最低，社交媒體上的KOL就更不用說了，過半數人直接投下不信任票。商業領袖、銀行家、記者和廣告從業員雖然自2018年略有進步，但整體評價仍然偏向負面。這並不是一場人氣競賽，而是有關公信力與合法合規層面的真正危機。這感覺並不像一時的「睇唔順眼」，而更像是一種結構性的信任疲勞。

想想也很有趣，我們最信得過的，永遠是身邊那些「做實事」的人：醫生、科學家、老師。原因顯而易見，因為他們的價值實在太具體了——你病了他幫你醫，你有疑問他給你答案，動機純粹，效果立竿見影。相反，那些高高在上的領袖們，講的總是宏觀願景、抽象目標，聽多了難免覺得有點「離地」。這種「距離感」，在資訊爆炸的今天，尤其容易被放大。真假訊息混雜，年長的如嬰兒潮那一代人，對網上的KOL/網紅特別警惕，也就不難理解了。 香港的JPEX事件，就是一個活生生的案例。這不單是一宗加密貨幣的詐騙案，更像一場信任的壓力測試。涉案金額約16億港元，是本港歷來最大規模的涉嫌金融詐騙，當網紅和流量成為推廣主力，而監管和保障追不上時，公眾的信任就像沙堡一樣，潮水一來就沖垮了。最終導致16人被控(包括一位知名網紅)。幸好，事後監管機構也算反應迅速，推出新牌照、更新手冊，算是從制度層面嘗試補鑊，告訴大家：規矩還在，透明和問責是重建信任的基石。

這種信任危機全球皆是。西班牙、波蘭對政治人物的信任度跌至一成左右，澳洲也好不到哪裡去，政治人物和KOL同樣只有15%的信任度，看來大家「苦領袖久矣」的情緒相當普遍。問題究竟出在哪？或許正是那種遙不可及的疏離。當領袖總是透過螢幕說話，而不是在生活場景中解決問題，懷疑便自然產生。 不過，重建信任也不是沒有辦法，而且道理往往很簡單。經典例子像1982年的Tylenol藥品中毒事件，生產商強生公司二話不說，全國回收、承擔巨額損失、革新包裝，用行動而非口號挽回人心。又或者戶外品牌Patagonia，直接把公司股權捐出去，說「地球是我們唯一股東」，每年穩定捐出約1億美元(金額會變動)的資金用於氣候項目。你不一定認同他們每個立場，但邏輯很清楚：把激勵機制與宣稱的價值真正對齊，至少讓人看到品牌能真正對待環保理念，而不是純粹的口號式宣傳。

政治人物也有做得到的。像紐西蘭前總理Jacinda Ardern，疫情初期那種帶有同理心、清晰又真誠的溝通，就幫社會穩住了陣腳。這說明一件事：在充滿不確定的時刻，真誠的態度與透明的資訊，往往比完美的話術更能安撫人心。 說到底，信任這東西是很有經濟價值。社會信任度高，做事就順暢，合作成本也低；信任一旦破產，凡事則步步為營，發展自然慢下來。所以，這不只是面子問題，而是實實在在的競爭力問題。 對於各位掌舵人來說，與其花心思包裝形象，不如回歸基本步：坦誠溝通，事前講清利弊得失，坦白承認錯誤，並拿出補救時間表。最重要的是，讓公司的獎勵制度和你宣揚的價值觀真正對齊——員工和公眾的眼睛都是雪亮的，看得出你是真心相信，還是純粹出口術。

那份全球信任指數，與其看作一份成績表，不如讓它當成一面鏡子。它照出的，不是大家想要一個完美無瑕的超人領袖，而是一個有血有肉、會犯錯但也會勇於承擔、願意服務大眾的人。信任重建沒有捷徑，它靠的是日復一日，用透明、負責任、言行一致的決定，一步步累積回來。這種「貨幣」很特別，印不了，也快不了，但一旦擁有，就是最堅實的資本。