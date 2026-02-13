金價狂升美元貶值 住宅保值成入市良機

2026年初，美元指數跌至95.55，創近4年新低，特朗普政府對關稅政策與地緣政治的激進態度是主要誘因。例如，特朗普對歐洲加徵10%至25%關稅，並威脅吞併格陵蘭島，導致盟友國家加速拋售美債。丹麥養老基金Akademiker Pension更公開清倉美債，直言美國財政可持續性存疑。這種「賣出美國」趨勢凸顯美元作為避險資產的信用崩塌，投資者轉向實物資產尋求保值。
儘管金價突破每安士5,598美元，但其波動性難以忽視——近期曾單日暴跌超過10%。對於業餘投資者而言，黃金缺乏現金流(如租金收益)，且高槓桿操作風險極大。例如，白銀LOF基金在暴漲60%後因投機過熱被泰國交易所暫停交易，警示追高貴金屬的潛在風險。相較之下，住宅物業提供穩定租金回報，且可通過按揭槓桿放大收益，更適合長期穩健配置。
香港私宅租金指數連續12個月上升，2025年累計漲幅達4.26%，A類住宅(40方米以下)租金回報率穩定在3.6%以上，已高於當前3.25%的按揭利率，形成「供平過租」的有利局面。美元貶值推升全球通脹，住宅租金隨物價水漲船高，為投資者提供天然通脹對沖。以500萬元住宅為例，首付30%即150萬元便可取得全額資產升值。若2026年樓價上漲15%，升值部分已達75萬元，實際回報率非常可觀，遠高於黃金等無槓桿資產。
香港全面「撤辣」後，非本地買家佔比激增，2025年內地買家成交逾1.35萬宗，創10年新高。同時，人才引進計劃(如「高才通」)帶動住房剛需，未來10年住宅供應目標降至42萬套，供需失衡進一步支撐樓價。
美元疲軟與地緣政治風險已成新常態，而香港住宅憑借租金現金流、槓桿效應及政策托底，成為波動市況下的「避風港」。2026年，預計港樓有望實現10%至15%的升幅，對於尋求資產保值與穩定收益的投資者而言，當下正是布局優質住宅的黃金窗口。