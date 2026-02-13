非農數據令美元轉強 仍無阻日圓進入上升浪

意外強勁的美國就業報告推動市場預期美聯儲可能至少會把利率維持到今年下半年之後。市場焦點轉向本周五的通脹報告。
美國就業數據呈現出「喜憂參半」的場景，高於預期的總體數據暗示勞動力市場似乎還不錯，但更深入的觀察顯示，就業增長存在集中現象且此前數據被向下修正，暴露出潛在疲弱。
根據CME的FedWatch工具，就業數據公布前，市場對美國聯儲局在3月會議至少降息25個基點的預期一度升至約20%；就業報告後便回落，最新約5%。不過，市場人士仍然認為今年至少降息兩次。
通常與美聯儲利率預期同步波動的兩年期美債收益率報3.505%；在上一交易日跳升5.8個基點，爲自10月下旬以來最大單日漲幅。收益率上行支撐了美元走勢，美元對多數貨幣出現反彈。但市場人士對美聯儲的獨立性存疑，不確定性與政策風險仍困擾環球市場，美元若要延續反彈，可能需要更多「意外利好的數據」來支撐。
美元走強，非美貨幣本應下跌，但日圓除外。隨日本首相高市早苗在上周末選舉中以壓倒性優勢獲勝，日圓本周迄今已上漲3%。
儘管強勁的美國就業數據削弱了市場對聯儲局年內降息的預期，但隨著「做多日本」交易持續升溫，對沖基金已調轉方向，大舉押注日圓走強。
上星期，對沖基金在日本關鍵大選前重新增持日圓沽盤，市場普遍預計高市早苗首相若勝選並獲得新的授權，將推行擴張性財政政策，日圓將再度走弱。
美國存託信託與清算公司數據顯示，周三規模在1億美元及以上的美元兌日圓看跌期權交易量，較同類看漲期權高出約50%。目前，市場為對沖或押注美元兌日圓未來一個月走弱所支付的溢價，已升至2月2日以來最高水平。
對沖基金情緒已發生轉變，愈來愈多資金開始看淡美元並買入日圓，不過，與此同時，資金除買入日圓外，也買入澳元及瑞郎等貨幣。
有交易員稱，外匯期權市場倉位也轉向看淡美元兌日圓，在美國非農數據公布前，對沖基金便已買入短期美元兌日圓看跌期權價差組合。
本周日圓已回升2.7%，一旦升穿152阻力，日圓將進入上升浪，短線目標146，中線有機會測試140水平。