非農數據令美元轉強 仍無阻日圓進入上升浪

隨日本首相高市早苗在上周末選舉中以壓倒性優勢獲勝，日圓本周迄今已上漲3%。(資料圖片)

意外強勁的美國就業報告推動市場預期美聯儲可能至少會把利率維持到今年下半年之後。市場焦點轉向本周五的通脹報告。

美國就業數據呈現出「喜憂參半」的場景，高於預期的總體數據暗示勞動力市場似乎還不錯，但更深入的觀察顯示，就業增長存在集中現象且此前數據被向下修正，暴露出潛在疲弱。

根據CME的FedWatch工具，就業數據公布前，市場對美國聯儲局在3月會議至少降息25個基點的預期一度升至約20%；就業報告後便回落，最新約5%。不過，市場人士仍然認為今年至少降息兩次。