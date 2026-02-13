發展夜經濟是否海市蜃樓？

發展夜經濟除了是本港不少議員的倡議，也是不少市民的期望。宏觀全球，夜深人靜不只是香港的問題，以往夜經濟蓬勃的地方包括台北、東京、大阪、新加坡、倫敦等地方皆有同樣的困擾。明顯地新冠肺炎疫情後遺症，正深深影響全世界每個人的起居飲食、出行習慣，即使疫後3年，一切還沒有回到從前。
如何提振夜經濟說來容易實行難，總不能硬性規定要市民出夜街消費？但我們可以拆牆鬆綁減少羈絆。首先，以開車出行為例，自駕人士出外晚飯宵夜是夜經濟的主要範式，奈何現時港府財政緊絀，在泊車位不足下，「咖啡哥」和盡責警員在晚上也瘋狂跑數，駕駛者想必感受良多。筆者實在十分期待每年公布的抄牌數字，究竟我等駕駛者能為政府嘅財赤貢獻多少？
同時我們也要問，是否頭痛醫頭，腳痛醫腳，忽略了長遠發展夜經濟的重要目標？現在筆者和一眾駕車朋友揸車真的是如坐針氈，打醒十二分精神，避免突然間多交「駕車稅」。可能有人話，法律面前人人平等，駕駛者本該如此，本該如何如何云云。我們要問「情、理、法」是否不能兼容，規矩法例是否缺乏彈性？在不阻塞重要通道下，晚上8時後也要嚴謹執法抄牌？要逐個「咪錶」檢查？
如果我們過往賴已成功的反應快、彈性高，比硬繃繃冷冰冰的法規取代，經濟又怎會有活力？情況就好似安全帶法例一樣，當大家不知道界線如何定，即使法例包含一定彈性，市民也如坐針氈。因為公權力在執法者鐵面無私的執行下加上經濟不景氣，動輒罰款數千元，實在令人心情惡劣兼分析力下降。試問這樣的環境下，怎可以提振市民的消費意欲呢？
長遠來說，要讓市民和旅客獲得更完整的日夜體驗，必須在政策法規上拆牆鬆綁，包括放寬土地使用、噪音、衛生和交通等方面的規定，在宜居和娛樂上取平衡，以發揮夜經濟的最大效益。畢竟面對周邊城市競爭及消費模式轉變，香港必須進一步提升夜間吸引力，釋放夜經濟潛力包括盛事、美食、市集和成人娛樂等，打造成為亞洲夜經濟之都。畢竟經濟發展從來都是香港的重中之重。