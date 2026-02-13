發展夜經濟是否海市蜃樓？

發展夜經濟除了是本港不少議員的倡議，也是不少市民的期望。宏觀全球，夜深人靜不只是香港的問題，以往夜經濟蓬勃的地方包括台北、東京、大阪、新加坡、倫敦等地方皆有同樣的困擾。明顯地新冠肺炎疫情後遺症，正深深影響全世界每個人的起居飲食、出行習慣，即使疫後3年，一切還沒有回到從前。

如何提振夜經濟說來容易實行難，總不能硬性規定要市民出夜街消費？但我們可以拆牆鬆綁減少羈絆。首先，以開車出行為例，自駕人士出外晚飯宵夜是夜經濟的主要範式，奈何現時港府財政緊絀，在泊車位不足下，「咖啡哥」和盡責警員在晚上也瘋狂跑數，駕駛者想必感受良多。筆者實在十分期待每年公布的抄牌數字，究竟我等駕駛者能為政府嘅財赤貢獻多少？