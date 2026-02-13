過去半年，美國內部政治分歧加劇，全球對美國貨幣政策及債務規模持續憂慮，推動資金流入貴金屬，黃金一度創每安士5,600美元高位，白銀亦突破每安士120美元。一時間，貴金屬成為比AI股更強勢資產，亦反映各國、尤其是歐洲諸國對特朗普的不滿，故央行減持美元、增持黃金以實現儲備多元化的趨勢。
然而早前形勢已逆轉。首先新任聯儲局主席Kevin Warsh任命超出市場預期，其鷹派背景緩解外界對央行獨立性受損的擔憂，美元隨即回穩，貴金屬則面臨拋售壓力。此外，特朗普對格陵蘭的強硬言論，或屬談判策略，地緣政治緊張情緒有所降溫，削弱避險動力。
技術角度看，短期過快上漲，一旦出現利淡消息便引發強勁回吐。黃金高位急跌，單日跌幅曾達10%，回顧1980年黃金在850美元水平單日大跌後隨即進入20年熊市。儘管目前情況跟八十年代不同，但高位現歷史調整，風險不容忽視。
目前黃金徘徊於5,050至5,080美元區間，白銀在83至84美元附近。雖然長期基本面仍在，但利好因素可能已完全反映，除非美國倒行逆施加劇，投資者不應急於抄底，建議密切留意經濟數據、聯儲局政策及地緣局勢發展，待信號更明確後再作部署。
作者為中原證券及資產管理執行董事、證監會持牌人，並未持有上述證券