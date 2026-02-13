過去半年，美國內部政治分歧加劇，全球對美國貨幣政策及債務規模持續憂慮，推動資金流入貴金屬，黃金一度創每安士5,600美元高位，白銀亦突破每安士120美元。一時間，貴金屬成為比AI股更強勢資產，亦反映各國、尤其是歐洲諸國對特朗普的不滿，故央行減持美元、增持黃金以實現儲備多元化的趨勢。

然而早前形勢已逆轉。首先新任聯儲局主席Kevin Warsh任命超出市場預期，其鷹派背景緩解外界對央行獨立性受損的擔憂，美元隨即回穩，貴金屬則面臨拋售壓力。此外，特朗普對格陵蘭的強硬言論，或屬談判策略，地緣政治緊張情緒有所降溫，削弱避險動力。