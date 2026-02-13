鬥燒銀紙，誰先見底？

2025年，三大雲企巨頭交出亮麗成績。然而，隨著2026年資本支出預算大幅超越市場預期，投資者憂心回報不保，股價應聲受挫。本文將從財務角度，剖析這場豪賭背後的潛在財務風險。
首先是Google，受惠於AI、雲計算和廣告業務推動，全年收入升15%至4,028億(美元，下同)，淨利更躍升32%至1,322億元。當中雲計算增長強勁，收入升36%至587億元。不過，2026年資本開支預計升至1,750至1,850億元，幾乎倍增。這筆巨額資金主要花在AI伺服器、資料中心和網絡設備，為生成式AI鋪路。問題在於，AI商業化仍處早期階段，加上折舊費用持續攀升，若投資回報稍有落差，恐將使AI願景夢碎。
那麼，Google是否具備足夠現金流支撐擴張？2025年營運現金流增32%至1,647億元，但資本開支急升74%至915億元，導致自由現金流僅微增0.7%至733億元。由此可見，營運現金流雖充沛且成長強勁，卻難敵資本支出的膨脹速度，大幅削弱自由現金流的增長。來個大膽預測，若2026年自由現金流維持不變，而資本開支攀至預算上限，則營運現金流須暴增57%至2,583億元，挑戰不容小覷。
接著是Amazon。2025年受惠於AWS雲端業務20%的強勁增長，全年收入升12%至7,169億元。然而，2026年資本開支預計高達2,000億元，規模冠絕科技同業，資金主力投入AWS擴建與物流基礎建設。隱憂在於，零售業務利潤率本就偏低，2025年僅得5.8%；而AWS雖增速可觀，巨額投資卻推升折舊成本，導致其營業利潤率下滑1.6個百分點至35.4%。若自由現金流維持現況，而資本開支達最高預算，營運現金流則須增長49%至2,077億元，財務壓力顯著攀升。
最後是Microsoft。由於其會計年度截於6月底，為了方便與同業比較，本文整合2025財年第三季至2026財年第二季的連續4季數據：期間收入增長17%至3,055億元，淨利潤上升29%至1,193億元。看似美好，但備受矚目的Azure雲端業務，於2026財年第二季收入年增39%，雖仍屬高速成長，卻略遜於前一季的40%，引發市場對增長放緩的疑慮。儘管管理層尚未公布2026年整體資本支出指引，但單季資本支出已達375億元，年增66%，主要用於GPU採購與資料中心擴建，投資力道絲毫不減。
純粹個人意見，三者之中Amazon的財務風險相對最高，一來零售業務作為生態系統入口，即使利潤微薄、價格競爭激烈，仍須持續重金投入倉儲與配送網絡等基建，以維繫消費體驗；二來天價資本開支勢必壓縮利潤空間，2025年利潤率與自由現金流雙雙下滑已現端倪。Google雖面臨類似挑戰，但財務韌性較佳，利潤率維持穩定，自由現金流亦保持正成長。Microsoft則表現最為穩健，近4季利潤率與自由現金流同步攀升，分別增加1.7個百分點與11%，展現較佳的投資效率與現金創造能力。
科技巨頭的AI宏圖，說到底其實是「鬥燒銀紙」。2026年誰能笑到最後？答案或許不在技術領先，而在財務紀律與現金流的持久耐力。