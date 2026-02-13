鬥燒銀紙，誰先見底？

首先是Google，受惠於AI、雲計算和廣告業務推動，全年收入升15%至4,028億(美元，下同)，淨利更躍升32%至1,322億元。當中雲計算增長強勁，收入升36%至587億元。不過，2026年資本開支預計升至1,750至1,850億元，幾乎倍增。這筆巨額資金主要花在AI伺服器、資料中心和網絡設備，為生成式AI鋪路。問題在於，AI商業化仍處早期階段，加上折舊費用持續攀升，若投資回報稍有落差，恐將使AI願景夢碎。

那麼，Google是否具備足夠現金流支撐擴張？2025年營運現金流增32%至1,647億元，但資本開支急升74%至915億元，導致自由現金流僅微增0.7%至733億元。由此可見，營運現金流雖充沛且成長強勁，卻難敵資本支出的膨脹速度，大幅削弱自由現金流的增長。來個大膽預測，若2026年自由現金流維持不變，而資本開支攀至預算上限，則營運現金流須暴增57%至2,583億元，挑戰不容小覷。

接著是Amazon。2025年受惠於AWS雲端業務20%的強勁增長，全年收入升12%至7,169億元。然而，2026年資本開支預計高達2,000億元，規模冠絕科技同業，資金主力投入AWS擴建與物流基礎建設。隱憂在於，零售業務利潤率本就偏低，2025年僅得5.8%；而AWS雖增速可觀，巨額投資卻推升折舊成本，導致其營業利潤率下滑1.6個百分點至35.4%。若自由現金流維持現況，而資本開支達最高預算，營運現金流則須增長49%至2,077億元，財務壓力顯著攀升。