全產業鏈運營 牧原股份亮眼業績加持

2026年開年以來，港股豬肉板塊整體表現承壓，1月初板塊逆勢走跌，不過，多家頭部機構認為豬肉板塊下半年有望迎來業績與估值雙重修復。當前正在港股招股的牧原股份(2714)，是全球生豬養殖行業龍頭企業，該公司憑藉其獨特的競爭壁壘、穩健的經營基本面，成為板塊中極具配置價值的標的，值得投資者重點關注。 牧原股份是全球科技驅動型豬肉頭部企業，更是智慧生豬養殖模式的領航者。近年來該公司業績穩步增長，核心財務指標表現優異，營收規模從2022年的人民幣1,248.26億元穩步增長至2024年的1,379.47億元，淨利潤更是從2022年的149.33億元攀升至2024年的189.25億元。2025年前三季度，該公司業績增速進一步加快，實現營業收入1,117.90億元，同比增長15.5%，實現淨利潤151.12億元，同比大幅增長34.4%，充分體現了該公司強大的經營韌性與核心競爭力。

在業務模式層面，牧原股份構建了覆蓋育種、生豬養殖、飼料、屠宰肉食的全產業鏈垂直一體化商業模式，不僅打破了行業各環節分散運營的壁壘，更實現了資源的高效統籌分配與上下游協同聯動。 同時，依託深厚的技術積澱與精細化管理能力，牧原股份成功攻克了全鏈條諸多核心技術難題，從生豬育種的基因優化、飼料配方的精准研發，到養殖環節的智能化管控、屠宰加工的標準化運營，建立起全流程可追溯、食品安全有保障、精細化成本控制、高度可複製的現代化運營體系，構築起遠超行業平均水平的成本優勢與競爭護城河。

在鞏固核心經營優勢、提升盈利能力的同時，牧原股份積極踐行ESG理念，全力助力生豬養殖業的綠色轉型與高質量發展。該公司將節能減排貫穿于生產經營全流程，同時，自主研發並推廣應用無供熱豬舍技術，大幅減少溫室氣體排放與能源消耗。憑藉在ESG方面的突出表現，牧原股份獲得了行業與權威機構的高度認可，根據倫敦證券交易所集團(LSEG)最新ESG評分，該公司在全球504家食品與煙草行業公司中躋身前25%，其中排放量評分高達91分/100分，成為LSEG數據和分析前105大食品與煙草行業公司當中的生豬養殖企業，充分彰顯了該公司在綠色發展領域的行業標杆地位。

綜合來看，牧原股份作為全球生豬養殖行業的領軍企業，擁有優異運營模式、穩健高增的業績以及領先行業的ESG實踐能力，多重優勢疊加構築起廣闊的成長潛力。作為港股市場稀缺的標的，該公司兼具成長性與防禦性，是當前豬肉板塊中極具配置價值的優質潛力股，值得投資者積極布局。