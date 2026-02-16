AI時代重塑職涯格局 家長需更前瞻的未來規劃

這種「知易行難」的困局在財務規劃方面尤為明顯。調查結果亦揭示出一個值得關注的現象：在有意安排子女海外升學的受訪香港家長中，僅17.4%儲夠了所需的過半資金。一邊是看似心理踏實，另一邊則是實際儲備不足，反映受訪家長仍未充分重視長期財務規劃的重要性。同時，沉重的財務壓力（68.2%）及欠缺專業顧問支援（61.5%），亦成為父母執行長線規劃的重要障礙。數據傳遞了一個明確訊息：現今家庭需要的不再是零散的理財工具，而是一套具前瞻性及能應對長期挑戰的全面財富規劃。