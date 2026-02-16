AI時代重塑職涯格局 家長需更前瞻的未來規劃

踏入2026年，我們正站在科技急速轉變的轉折點上，人工智能(AI)技術的高速演進不僅重塑了全球商業格局，更深刻影響着下一代的職涯發展方向。然而，筆者公司最近發佈的「保誠子女生涯規劃調查」[1]結果卻呈現另一面現實：儘管 AI掀起的科技巨浪已令不少家長對子女職涯憂心忡忡，但有逾七成受訪父母未有採取任何實質行動。這種對未來威脅的高度感知與實際行動之間的落差，反映現今父母普遍存在心知肚明卻難以起步的矛盾心態。
財務規劃與現實需要的顯著落差
這種「知易行難」的困局在財務規劃方面尤為明顯。調查結果亦揭示出一個值得關注的現象：在有意安排子女海外升學的受訪香港家長中，僅17.4%儲夠了所需的過半資金。一邊是看似心理踏實，另一邊則是實際儲備不足，反映受訪家長仍未充分重視長期財務規劃的重要性。同時，沉重的財務壓力（68.2%）及欠缺專業顧問支援（61.5%），亦成為父母執行長線規劃的重要障礙。數據傳遞了一個明確訊息：現今家庭需要的不再是零散的理財工具，而是一套具前瞻性及能應對長期挑戰的全面財富規劃。
從生命伊始為孩子財富及人生規劃護航
有見及此，保誠近日推出全港首創，早於懷孕20周起即可投保的全新方案[2]，旨在協助家長於充滿不確定性的年代中，為孩子建立穩固且可持續的財務基礎，提高子女未來人生的可控性。
秉持「想多一步」的服務理念，保誠將守護起點大幅推前——客戶早在孕期第20 周即可為尚未出生的新生命安排一份保障，精準鎖定孩子未來的財務資源。該計劃對成長各個階段提供實力支持：除了於保單年度第 18年，提供相等於總保費的105%之保證可支取現金外[3]，更提供總保費180%的保證身故賠償。
此外，我們亦明白真正的安全感源自面對突發情況的準備程度。我們將這份洞察融入產品設計中，推出市場最全面的「保單暫託人」選項[4]。家長可預先委任繼承人及暫託人，即使保單持有人遇上意外或喪失行為能力，保單亦能在暫託人的管理下持續運作，確保保障不被中斷，並能穩健地承傳予下一代。
作者為保誠保險首席產品管理總監馮偉成
[1] 「保誠子女生涯規劃調查」於2025年11月在北京、上海、粵港澳大灣區進行，以網上問卷方式訪問1,900位父母。
[2] 以上有關「市場首創」的描述是基於我們對現有市場資訊的理解及解讀，並根據我們截至2025年12月24日就本港主要人壽保險公司公開發售予個人客戶的非危疾終身保險計劃所作之比較。
[3] 保證可支取現金為名義金額的105% ，保證身故賠償為名義金額的180% ，而名義金額相等於標準年度總保費。
[4] 以上有關此計劃就保單暫託人選項為「最全面方案」的描述，特指其特色為當原有保單持有人身故或失去行為能力時，保單暫託人可暫時為未成年後續持有人或指定持有人管理保單，並允許在指定日期、指定年齡或指定人生事件發生時完成保單傳承。這是基於我們對截至2025年12月24日就本港主要人壽保險公司公開發售予個人客戶的儲蓄及人壽保險計劃之現有市場資訊的理解及解讀。