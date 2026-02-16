從調整到復甦：香港住宅市場的轉捩點

2025年的香港住宅市場，走過了三年的下行周期後，呈現出明顯的復甦跡象。市場隨着利率從2025年中開始回落，住宅交投逐月改善，尤其是踏入第二季後，市場情緒明顯回暖。全港住宅註冊量在2025年連續多個月維持於五千宗以上，反映民生置業與換樓需求重新釋放。差估署公布的私人住宅售價指數在2025年錄得自2021年以來首度按年上升，全年升幅約3.25%，顯示價格已從過去數年的跌勢中穩步爬升。

在一手市場方面，發展商面對自過去數年累積的大量庫存，於2025年採取積極的推盤策略。全年多個大型新盤以貼市甚至略低於同區二手的定價推出，以加強吸引力，加上市場預期息口趨向下行，使買家重回市場。2025年上半年一手成交已達9,300多宗，下半年更因減息推向另一階段的活躍水平，全年錄得20,540宗，較2024年上升20%，重回2019年水平。啟德區、港島以及將軍澳的多項新盤在開售當日即錄得高去貨比例，部分新盤單日吸納數百個單位的盛況再次出現。發展商以快速銷售代替高價策略，成為全年成交增長的關鍵驅動力。