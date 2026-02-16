因天干「丙」屬火(赤色)，地支「午」屬馬，丙午年亦稱為赤馬年。10天干和12地支組的合，便成為以「甲子」為首的60干支循環。60年為一個周期，60干支其中之一的赤馬，火上加火，是60年一遇的強火年份，一般被認為是多變的一年。對上一個丙午年，1966年文革開始；再對上一個丙午年，1906其實天下無事，清末新政反而在這個時候推出，光緒帝與慈禧在1908年先後離世，辛亥革命更要到1911年才爆發。根據蔣匡文先生，30次統計中有19次是在此年前後3年皇帝駕崩。問題是，以前後3年皇帝駕崩作為條件，30次統計中有19次的機率算高嗎？跟其他年份的怎樣比？以前後30年皇帝駕崩取代比較又怎樣？

更重要的是，為甚麼？先有請Grok解釋經濟學中的康德拉季耶夫長波：

「康德拉季耶夫長波的經濟基礎主要建立在重大技術創新、資本積累與結構性變革之上，每一波周期(約40至60年)由突破性技術集群驅動，如蒸汽機、電力或資訊科技，帶來繁榮與投資熱潮。但隨技術成熟導致過剩、危機與蕭條，同時受資源價格、制度調整及人口因素影響，形成資本主義經濟的長期內生循環動態。」

康德拉季耶夫長波，是由俄羅斯經濟學家尼古拉康德拉季耶夫(Nikolai Kondratiev)在1920年代提出的經濟周期理論。理論描述了資本主義經濟中一種長達約60年的長期波動周期，包括繁榮、衰退、蕭條和復甦4個階段。康德拉季耶夫長波的經濟基礎，主要建立在技術創新、資本積累和結構性變革上。以工業革命為例，多得蒸汽機和紡織機械的發明，煤炭和鐵路的基礎成就了1780至1840歲期間整整60年的經濟周期。其他技術創新帶動的康德拉季耶夫長波，還有電力或更近年的資訊科技等。