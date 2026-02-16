康德拉季耶夫長波(Kondratiev wave)有甚麼經濟基礎？
因天干「丙」屬火(赤色)，地支「午」屬馬，丙午年亦稱為赤馬年。10天干和12地支組的合，便成為以「甲子」為首的60干支循環。60年為一個周期，60干支其中之一的赤馬，火上加火，是60年一遇的強火年份，一般被認為是多變的一年。對上一個丙午年，1966年文革開始；再對上一個丙午年，1906其實天下無事，清末新政反而在這個時候推出，光緒帝與慈禧在1908年先後離世，辛亥革命更要到1911年才爆發。根據蔣匡文先生，30次統計中有19次是在此年前後3年皇帝駕崩。問題是，以前後3年皇帝駕崩作為條件，30次統計中有19次的機率算高嗎？跟其他年份的怎樣比？以前後30年皇帝駕崩取代比較又怎樣？
更重要的是，為甚麼？先有請Grok解釋經濟學中的康德拉季耶夫長波：
「康德拉季耶夫長波的經濟基礎主要建立在重大技術創新、資本積累與結構性變革之上，每一波周期(約40至60年)由突破性技術集群驅動，如蒸汽機、電力或資訊科技，帶來繁榮與投資熱潮。但隨技術成熟導致過剩、危機與蕭條，同時受資源價格、制度調整及人口因素影響，形成資本主義經濟的長期內生循環動態。」
康德拉季耶夫長波，是由俄羅斯經濟學家尼古拉康德拉季耶夫(Nikolai Kondratiev)在1920年代提出的經濟周期理論。理論描述了資本主義經濟中一種長達約60年的長期波動周期，包括繁榮、衰退、蕭條和復甦4個階段。康德拉季耶夫長波的經濟基礎，主要建立在技術創新、資本積累和結構性變革上。以工業革命為例，多得蒸汽機和紡織機械的發明，煤炭和鐵路的基礎成就了1780至1840歲期間整整60年的經濟周期。其他技術創新帶動的康德拉季耶夫長波，還有電力或更近年的資訊科技等。
嚴格來說，康德拉季耶夫長波的周期約為40至60年(而非60年)，這源於其經濟基礎的內在動態：重大技術創新從研發、投資到廣泛採用和市場飽和需耗時20至30年上漲期(如蒸汽機或資訊科技的擴散)，接著因邊際收益遞減、資本過剩和結構調整引發20至30年下行期(如危機與蕭條)。基礎設施建設等大規模資本積累、人口世代更替及制度變革的長期性，也是周期性長的原因。2026赤馬，技術創新當然是人工智能在代理發展的突破。選擇假手於人工智能，這技術創新將會為社會造成甚麼變革，如以往一樣，其實都是人類的選擇。