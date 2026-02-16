春節長假前的最後一個交易日，A股大跌，上證綜合指數重新回到4,100點整數關口之下。從盤口看，國家隊並沒有一絲一毫護盤跡象，也讓投資者紅盤迎新的憧憬落了空。關於下跌的原因，市場眾說紛紜：獲利了結、擔憂長假期間的外盤……不過，既然接下來一周A股沒有交易，短線的判斷就放到下一期，先看看接下來的一周周邊會發生些甚麼。今天就來隨便聊聊，聊聊我自己對未來的一些胡思亂想。

在A股市場中，春季躁動的後面半句是「4月決斷」，本意是3月兩會之後，經濟走向漸趨明朗，市場從預期回到現實。今年春節較晚，長假後很快就開兩會，加之這幾年兩會會期已經從之前的兩周縮減為一周。換言之，節後2至3周，A股可能就會提前迎來「決斷」。從1月下旬開始，房地產、消費等周期行業反覆活躍，背後的邏輯是博弈經濟復甦。因此，今年「決斷」的核心是復甦邏輯會不會被證偽，它不僅會對市場熱點的切換，更會對市場走勢帶來比較大的影響。