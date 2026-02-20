FOMC會議紀要後 市場預計下半年降息兩次

本周農曆年期間，美國聯儲局公布1月27至28日FOMC會議紀要，資料顯示，官員們對未來利率路徑出現明顯分歧，部分委員認為通脹仍具黏性、勞動力市場韌性與潛在轉弱並存，因此多數與會者支持短期內暫停進一步降息，並強調只有在通脹走勢按預期回落的情況下，年內才能恢復降息步伐。更有部分官員認爲，若通脹持續高於目標水平，加息選項也應被納入政策討論。 部分與會者表示，委員會在認真評估新公布數據的同時，可能需要在一段時間內將政策利率維持不變；其中一些與會者判斷，在沒有明確跡象表明反通脹進程已牢固重回正軌之前，並無必要進一步降息。

美國聯儲局此前在9月、10月和12月連續降息，累計下調基準借貸利率75個基點，使關鍵利率區間降至3.5%至3.75%。 FOMC會議共有19位理事與地區聯儲主席參與討論，但只有12人擁有投票權。 在美國聯儲局內部本就存在理念分化的情況下，如果前理事Kevin Warsh被確認接任下一任美聯儲主席，這種裂痕可能進一步擴大。Warsh曾表達支持更低利率的立場，現任理事Stephen Miran與Christopher Waller也持相似觀點。Miran與Waller在1月決議中投下反對票，更傾向於再降息25個基點。 與會者普遍預計通脹將在今年回落，但回落的節奏與時間點仍存在不確定性。他們提到關稅對價格的影響，並表示預計這種影響會隨着時間推移而逐漸減弱。不過，大多數與會者警告，實現2%目標的進展可能比普遍預期更慢且更不均衡，並判斷通脹持續高於委員會目標的風險不容忽視。

在這次會議上，FOMC還對會後聲明中的部分措辭進行了調整。聲明變化指出，通脹與勞動力市場的風險已更趨平衡，較此前對就業前景的擔憂有所緩和。 自會議以來，勞動力數據表現不一，有跡象顯示私營部門就業增速進一步放緩，而有限的增長幾乎全部來自醫療保健行業。不過，1月失業率降至4.3%，非農就業增幅也強於預期。 在通脹方面，市場目前關注周五公布的美國個人消費支出(PCE)價格指數數據，這是美國聯儲局偏好的通膨指標，然而，指標一直徘徊在3%附近。而上周公布的一份報告顯示，剔除食品與能源後的核心消費者價格指數(CPI)降至近5年來最低水平。

據CME集團FedWatch顯示，期貨交易員目前押注下一次降息最有可能發生在6月，隨後9月或10月再降一次的概率也在上升。