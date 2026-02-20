航空股業績有望進一步改善

中國國航(0753)、東方航空(0670)及南方航空(1055)早前相繼發布2025年度業績預告，整體表現顯著改善，其中南航全年扭虧為盈，東航及國航雖仍錄得淨虧損，但經營表現改善，虧損大幅收窄。
南航預計去年淨利潤為8至10億元(人民幣，下同)，主要得益於客運運力精准投放與成本優化，2025年年末機隊數量達972架，同比增長6%，快於行業平均水平，國際航線ASK同比增長18%，佔比從年初的27%提升至年末的30%，整體客座率達85.7%，創歷史新高，同時國內航油價格同比下降10%及人民幣升值帶來的匯兌收益，進一步增強盈利表現。
東航及國航經營效率亦顯著提升。東航預計去年淨虧損為13至18億元，較2024年的49.83億元大幅收窄。東航全年完成運輸總周轉量279.81億噸公里、旅客運輸量近1.50億人次，分別同比增長10.82%和6.68%，航網佈局持續優化，當年新開24條國際航線，境外通航點達255個，位居國內航企首位。國航則預計2025年虧損13至19億元，較2024年的25.4億元有所收窄，全年ASK同比增長3.2%，其中國際ASK同比增長12.0%，客座率達81.9%，同比提升2.0個百分點。
內地航空業整體復甦勢頭明顯，經營策略持續優化。國航深化全鏈條成本精細化管控，聚焦航油節支、起降費談判等關鍵環節降本增效；南航則借助南航物流、參股企業貢獻的投資收益，進一步優化盈利結構；東航通過加密國際航線，提升寬體機利用率，緩解國內市場競爭壓力。展望今年，航企業績有望進一步改善，利好相關股份後市表現。
(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)