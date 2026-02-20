航空股業績有望進一步改善

中國國航(0753)、東方航空(0670)及南方航空(1055)早前相繼發布2025年度業績預告，整體表現顯著改善，其中南航全年扭虧為盈，東航及國航雖仍錄得淨虧損，但經營表現改善，虧損大幅收窄。

南航預計去年淨利潤為8至10億元(人民幣，下同)，主要得益於客運運力精准投放與成本優化，2025年年末機隊數量達972架，同比增長6%，快於行業平均水平，國際航線ASK同比增長18%，佔比從年初的27%提升至年末的30%，整體客座率達85.7%，創歷史新高，同時國內航油價格同比下降10%及人民幣升值帶來的匯兌收益，進一步增強盈利表現。