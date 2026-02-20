內地客購買力重塑香港樓市格局

近兩年，內地買家參與度大幅回升，已成成交量與金額增長主力。2025年，普通話拼音登記買家量值大增，齊創高位，較撤辣前的低位屬倍數激增。一手市場更明顯，內地資金貢獻逾半，甚至個別熱門項目高達逾七成以上，成為發展商去貨支柱。進入2026年，這股勢頭開局強勁，多個新盤現場人流暢旺，部分即日沽清；高端物業內地買家佔比更高，新發展區如啟德、西九龍、將軍澳成集中熱點，樓價領漲其他地區。

馬年伊始，恭祝各位讀者萬事如意、大吉大利、馬到功成！農曆新年假期剛過，相信香港樓市將迅速重燃「小陽春」氣勢。年關前一手市場成交暢旺，二手交投亦見熱絡，買家心態由觀望轉為「怕遲買更貴」，整體氛圍明顯升溫。這波復甦背後，內地買家（北水）正形成關鍵驅動力，顯著改變市場結構。

內地客湧入香港樓市已帶來了三大深遠變化；首先，區域供需格局加速轉變。內地買家偏好交通便利、配套完善的新區，新盤去貨加速，發展商定價信心提升。傳統核心區二手豪宅雖有本地支持，但高端價格引領角色部分轉移至跨境資金。「搶人才」計劃吸引內地專才及高淨值人士來港，自住與長線持有需求更穩定，進一步鞏固新區熱度。

其次，價格分化趨勢加劇。中高價及豪宅市場追落後的情況最明顯，近兩年升幅領先；中小型上車盤回升溫和。2026年，這分化料延續，中價樓段（約1,000萬至3,000萬元）或因換樓需求及內地資金追落後而爆發機會。豪宅尤其受惠，新資本投資者入境計劃放寬住宅投資門檻至3,000萬元，吸引高資產人士配置。