強積金自願性供款 集合扣稅及靈活投資於一身

積金局去底臨時數據顯示，強積金制度實施25年，所有基金種類均錄正年率化淨回報，當中佔整體基金總資產值八成的股票基金及混合資產基金，分別平均錄5%及4.5%年率化淨回報，高於同期1.8%年率化通脹率。
強積金累積財富的成效除取決於投資回報外，供款金額及投資年期亦是重要因素。然而，成員若只作出法定最低供款，未必能夠充分享受到強積金的投資優勢。所以成員應積極考慮作自願性供款，透過供款安排上的彈性，盡早為退休財富加碼。
調查顯示，去年港人平均每月儲蓄10,100元，按年升3%。首3個最多人選用的儲蓄方式分別是1) 銀行活期或定期存款、2)投資股票、債券及基金，及3)購買儲蓄保險。港人儲蓄主要是為了應付不時之需(36.9%)、準備退休(31.4%) 及令將來生活得更好(10.9%) 。
從以上的調查結果，我們可看到強積金自願性供款的特性很符合港人的儲蓄習慣：1)儲蓄意欲：作強積金自願性供款與定期儲蓄一樣，都是個人的決定，成員可按每年的財政狀況，考慮一筆過或多次供款，每次供款可低至數百港元。2)儲蓄投資工具：即使銀行存款仍是較多人選擇的儲蓄方式，股票、債券及基金已緊隨成為第二大的儲蓄選擇，而強積金的多元化投資同樣涵蓋股票、債券、貨幣市場等的基金，適合不同風險承受能力的成員。3)儲蓄目標：不少港人儲蓄的目的都是為了未來或退休生活作準備；同樣，不論強制性或自願性強積金供款亦是以退休策劃為目標，旨在加快累積退休儲蓄。
現時市場上有多種強積金自願性供款方式，當中可扣稅自願性供款及特別自願性供款毋須透過僱主安排，前者更可於每課稅年度獲得高達6萬元的扣稅額。但留意在提取條件上，可扣稅自願性供款與強制性供款看齊，兩者均須到退休時才可提取。強積金不但是一項長線投資，透過參加自願性供款，成員每年可享稅務優惠，即時減輕稅務負擔，強積金就能發揮長短線的財富增值功效。