強積金自願性供款 集合扣稅及靈活投資於一身

積金局去底臨時數據顯示，強積金制度實施25年，所有基金種類均錄正年率化淨回報，當中佔整體基金總資產值八成的股票基金及混合資產基金，分別平均錄5%及4.5%年率化淨回報，高於同期1.8%年率化通脹率。

強積金累積財富的成效除取決於投資回報外，供款金額及投資年期亦是重要因素。然而，成員若只作出法定最低供款，未必能夠充分享受到強積金的投資優勢。所以成員應積極考慮作自願性供款，透過供款安排上的彈性，盡早為退休財富加碼。

調查顯示，去年港人平均每月儲蓄10,100元，按年升3%。首3個最多人選用的儲蓄方式分別是1) 銀行活期或定期存款、2)投資股票、債券及基金，及3)購買儲蓄保險。港人儲蓄主要是為了應付不時之需(36.9%)、準備退休(31.4%) 及令將來生活得更好(10.9%) 。