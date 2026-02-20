愛潑斯坦作為一個人渣

愛潑斯坦是猶太人，中學時跳過兩班，大學就讀紐約大學的Courant Institute School of Mathematics, Computing, and Data Science，它在應用數學方面的排名是全美國第一。雖然沒有畢業，但他教過中學，後來到了投資銀行貝爾斯登公司打工，之後他成立了自己的公司：J. Epstein & Co。 他除了慈善，還贊助科研，被贊助者包括了哈佛大學和普林斯頓大學。我看過他就政治和科學方面的公開言論，雖然在政治立場上很反中，但也說得有板有眼。證明這個人渣的確有一手，皆因要想和權貴們當朋友，至少要有speak the same language，能對得上口，方有資格。

嚴格來說，他的職業並不是淫媒，相信他也不會向克林頓、希拉莉、安德魯王子、喬姆斯基、達賴喇嘛、澤連斯基、霍金這些客戶收錢，這些人也沒錢給他。我甚至也不認為蓋茨會直接付錢給他。 簡單點說，蘿莉島只是他為客戶提供的服務，這好比以前澳門的疊碼仔，為其客戶賭客提供免費豪華食宿，夜總會，甚至是女明星。但這些並非其生意，只是附送的增值服務而已。 就愛潑斯坦而言，蘿莉島是一個平台，為來自世界各地的權貴提供一個社交場合。先不說妓女，以至於未成年少女，甚至是傳說中的食人肉、邪教儀式等等，單單這個全世界最頂尖的平台本身，已經是很多人趨之若鶩的大好良機，單單只是為了政治/經濟利益，也是非去不可。

像達賴喇嘛、澤連斯基這些仰賴施捨而得到權力的政客，更加是非去不可。這正如我也有一些正直不阿的朋友，為了招生意，往往也要陪同老闆去澳門賭錢、嫖妓，這是迫不得已。我當然不是說達賴喇嘛、澤連斯基這些人是迫不得已，只是說不排除這可能性。 簡單點說，愛潑斯坦這種「職業」的人，世界上多著，香港也有大把，問題是他並非區區一個淫媒，而是擄人、強姦、殺人、甚至是食人肉，完全是超出了任何正常人的道德底線。至於究竟這是不是邪教儀式，這就超出了本文的討論範圍了。