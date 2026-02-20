Google母公司Alphabet發行的英鎊百年債，單以年期而論確是罕見，大概僅有信譽極高、現金流長期持續穩定的發行人方有此能耐與膽識。據說市場反應熱烈，超購9.5倍 ，顯示機構投資者對Alphabet的長期信貸質素極具信心之餘，亦可假定為這筆「世紀債」定價吸引。眼下這場AI大戰自有其預設的燒錢速度，需要長期作戰的資金庫，war chest愈來愈大，愈大愈強，所以就是息率不低、未見平錢泛濫的時候，也會出現像Alphabet發行的世紀債罷。或者背後理念就如輝達老闆黃仁勳早前所指，科技行業激增的AI基礎設施資本支出是合理、恰當且可持續的。可是，另邊廂，密芝根大學消費者信心指數卻跌至金融海嘯以來低點，但同時股市、樓市與GDP數字卻表現不俗 。