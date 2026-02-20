美團做又死 唔做仲死

上星期五，美團(3690)發出盈利預警，預計2025年淨虧損達233億至243億元(人民幣，下同)。由盈轉虧主因有二：核心本地商業分部從2024年524.15億元經營溢利，逆轉為68億至70億元虧損；同時海外業務持續擴張，短期投入加劇成本壓力。 透過首三季財報倒算，2025年第四季單季淨虧損約150.9億至160.9億元，較2024年同期由盈轉虧，跌幅達343%至359%；但環比第三季186.32億元虧損已收窄14%至19%，顯示惡化趨勢稍有緩和。核心商業分部第四季經營虧損99.42億至101.42億元，同比轉虧，環比則收窄28%至29%。新業務(加上未分配項目)全年虧損預計165億至173億元，較2024年擴大6%至11%，看來止血無期。

美團可謂深陷內憂外患困境。外部而言，內地外賣與即時零售市場在打價格戰，美團、京東集團(9618)、阿里巴巴(9988)非理性補貼，直接侵蝕本已微薄的單位經濟，行業利潤率持續承壓。內部挑戰就更為複雜。在用戶端，為守住市佔率，平台不能僅靠低價，還須持續投入營銷以維繫用戶活躍度和黏性。 履約端方面，騎手作為關鍵環節，平台須在激勵與保障間取得平衡。例如為騎手提供收入保障、保險、培訓乃至生活補貼，以穩住服務品質。更關鍵的是，監管趨嚴下，美團需為全職及穩定兼職騎手繳納社保，騎手逐步從靈活個體轉向具僱員特徵的保障對象，人力成本有增無減。

商戶端亦然。平台須協助商家優化營運，涵蓋獲客工具、支付系統、庫存管理及數位化方案等。這些本屬商戶自主職能，如今多由平台負責，部分更是免費提供，美團成本再添一筆。 平台經濟早期，美團僅作為連接消費者、騎手與商戶的輕資產撮合方，憑流量優勢以低風險獲取高利潤。但時移世易，價格戰不僅壓縮利潤，更削弱用戶忠誠度，迫使平台被動參戰。與此同時，角色亦從交易中介演變為「生活服務生態平台」，須投入大量資源照顧三方利益。消費者求低價與體驗、騎手要收入與保障、商戶盼流量與效率。任何一方失衡，均會動搖生態穩定。

更棘手的問題是，當對手紛紛加碼支援消費者、騎手與商戶，美團若退守收縮，恐怕迅速流失份額。於是陷入兩難困境，持續投入則虧損擴大，削減支援則用戶流失，正所謂「做又死，唔做仲死」。 過去數年，即使新業務持續燒錢，美團仍有內地外賣業務撐起整體盈利。但2025年連核心業務也轉虧，意味須靠老本過活。反觀競爭對手京東和阿里，仍有其他業務支持，美團處境更顯艱難。至於公司現金流與融資能力可支撐此局面多久，須密切關注即將公布的全年業績，以評估其長期可持續性。

美團的困境，反映平台經濟在增長見頂、監管趨嚴與競爭內卷下面臨的多重挑戰。當輕資產模式難以為繼，重投入又難見回報，意味平台經濟的盈利範式正經歷根本性轉變。