應對大維修的圍標問題，市場可以做些甚麼？ 市場失效(market failure)，當中包括壟斷、界外效應、共用品、資訊不對稱等等，都是經濟學的大題目。 大維修變大圍標，可能是市場失效中的「攞你命三千」，皆因大圍標集合了幾乎所有導致市場失效的元素。被圍標集團壟斷市場、業主立案法團有責任處理樓宇外牆等準共用品的維修及翻新工程、小業主與工程顧問公司之間的資訊不對稱，加上大圍標的抬價往往超過四成，亦比國際一般圍標抬價不足兩成的高得多。於是，從小業主角度，圍標的抬價是數以萬計甚至過十萬元的額外開支，而偷工減料之下，每戶過十萬元的天價維修費又往往是貼錢買難受！

面對這非一般的「市場失效」，Grok有以下回應： 「面對香港樓宇大維修中的圍標問題，市場本身無法完全根治，因為圍標已形成結構性壟斷、資訊不對稱及劣幣驅逐良幣的生態，但可透過多管齊下自發改革來減低風險、提升競爭。主要方向包括：(一)提高透明度與資訊對稱：業界可建立公開的維修成本資料庫、採用電子招標平台保密投標過程，並引入獨立第三方審核報價，避免操控『市場價』；(二)強化競爭機制：擴大合資格承建商及顧問供應池、建立誠信名冊或預審制度、分拆工程項目降低單一合約誘因、加入反圍標條款及利益衝突申報，同時鼓勵使用替代技術(如吊船代替搭棚)以開放更多參與者；(三)業主教育與主動參與：透過專業協會講座、指南及匿名評價平台，提升業主辨識低價陷阱、合理標價及工程品質的能力；鼓勵業主積極出席會議、親身投票，避免授權票被濫用，從源頭削弱圍標集團操控。」

以上人工智能提出的三大建議，理論上是市場裏工程顧問公司可以提供的服務。無奈，從翠湖案到後來我有份參與的圍標學術研究報告，都未有喚醒市場。市場本身無法完全根治，主因之一是表面上的「市場失效」，背後還有「強制驗樓計劃」的「強制」配合「樓宇更新大行動」的「資助」兩大市場干預，促使大維修的需求變得更大更剛性。政策加強監管提高入場門檻，又導致成本增加甚競爭進一步減少。最終，每年數以百億計的大維修營業額，在抬價逾四成之下打造了比「攞你命三千」更攞命的「攞你命百億」！

從合約經濟學角度分析，百億大圍標既是明顯的租值消散，亦是有心解決「市場失效」人事的一大商機。赤馬年，是多變的一年。祝香港的百億維修業能吸引新人事新作風，從提高透明度與資訊對稱做起，踏出良幣驅逐劣幣的第一步。