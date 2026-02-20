2026新年進步 投資有道

港股近7周好淡爭持，多項技術指標均顯示市况牛皮乏力，現時恒生指數在26,300至27,300點徘徊，主要靠舊經濟股支持，科技指數因減息預期而大幅回調。港股走勢還看內地股市表現，相信暫時也是大型range為主。美國最新就業增長數據遠超預期，經濟韌性甚高，市場終要面對現實調整押注聯儲局推遲減息，加上大型科企持續受壓，整體股市反覆低走，特別納指因佔比上較受利率影響，在減息預期不盡人意下而連跌數周。美股整體技術上偏弱，加上AI元素連局中人也看淡，逢高減持無可厚非，本人傾向沽空美股短炒。反而日股在高市早苗的Abenomics加持下，在於弱日圓和減消費稅令股市火上加油。外資紛紛入市是亞洲中表現最好的股市。現時日本real interest rate仍是負利率，股樓勢必繼續有支持，即使fundamental如斯不堪。新一年再重申，宏觀經濟在高息環境的新常態下對股市影響愈加重要，今明兩年尤其重要，長線投資者必須留意息口外匯轉向。

未來風雲變色，國際地緣政治已不止是國與國中的紛爭，現在已直接影響一巨無霸的盈利，看看巴拿馬港口事件可知。巴菲特不投資台灣而投資日本也是考慮地緣政治因素。不是叫你沽貨清倉保留現金，但更有效的資產分配和時機掌握不是天方夜譚。貴金屬和債券甚至虛疑資產也應該值得每一個投資組合好好考慮。

最後，講講本港讀者最關心的樓市展望，在上年股票市場帶旺下，一般樓市會在滯後效應，今年樓市會有較佳表現。但在大灣區融合因素下，市民衣食行皆已被性價比更高的深圳所吸引，住這元素更趨向一體化只是時間問題。香港對於內地起到一個非常不錯滴漏效應，提振大灣區消費和通脹，而深圳居民也更好地提振其他城市，整體中國南方實體經濟有更好「內循環」。當交通基建日趨完善，我看不到租金為何還會不停向上，所以今年有多個物業者把握最後逃生門減持。大灣區內，深圳和香港的樓價會日益收窄，而中間差距就是「一國兩制」的premium。