特朗普提高全球關稅稅率 若美股重挫將提升美元

在剛過去的周末，美國總統特朗普表示，他計劃將臨時全球關稅稅率提高至15%，高於最高法院駁回其緊急關稅計劃部分內容後實施的10%水平，這在市場對法律裁決作出積極反應僅一天後就加劇了貿易緊張局勢。

最高法院以6比3的裁決認定，《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)並未授予總統實施全面關稅的權力，強化了國會在稅收和貿易政策方面的作用。

根據現行貿易法，較高的關稅將立即生效，並持續最多150天，儘管此舉可能面臨法律挑戰，例如圍繞潛在關稅退款的問題，這些退款總額可能超過1,750億美元，對財政政策和市場流動性具有更廣泛的影響。