特朗普提高全球關稅稅率 若美股重挫將提升美元

在剛過去的周末，美國總統特朗普表示，他計劃將臨時全球關稅稅率提高至15%，高於最高法院駁回其緊急關稅計劃部分內容後實施的10%水平，這在市場對法律裁決作出積極反應僅一天後就加劇了貿易緊張局勢。
最高法院以6比3的裁決認定，《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)並未授予總統實施全面關稅的權力，強化了國會在稅收和貿易政策方面的作用。
根據現行貿易法，較高的關稅將立即生效，並持續最多150天，儘管此舉可能面臨法律挑戰，例如圍繞潛在關稅退款的問題，這些退款總額可能超過1,750億美元，對財政政策和市場流動性具有更廣泛的影響。
特朗普將全球關稅稅率提高的公告，凸顯了即使在最高法院限制了政府的一項關鍵法律工具之後，貿易緊張局勢仍然是投資者面臨的核心宏觀風險，市場目前正密切關注未來幾周的進一步政策動向。
首先，我們要留意最高法院關稅裁決的幾個要點，《國際緊急經濟權力法》是美國政府約一半關稅的支柱，特朗普正向其他法律如第122條或第301條以恢復這些稅收。這些"非法"關稅中多達90%可能在夏季之前恢復。換句話說，關稅並未消失。
雖然有了法院裁決，但華府會否退還已經徵收的數十億美元；此外，目前尚不清楚這如何影響美國與加拿大和墨西哥等鄰國的貿易協定，儘管《美墨加協定》(USMCA)應該能保護這些關係免受最嚴重的影響。
另外，原本已被受關注的美聯儲今年將降息的次數，未能消除貿易摩擦將阻礙經濟增長，若美股出現超10%的下跌浪，美聯儲對降息時間表可能更難決定。
政府已經面臨1.8萬億美元的巨額赤字，如果下級法院裁定政府必須退還非法徵收的1,750億美元關稅，為了彌補損失的現金，財政部可能不得不通過發行更多短期票據和國庫券來增加借款。這種額外的債務供應最終可能會推高利率。
由於預期美股將承壓，美元可望大幅反彈，從上周五美元收市價看，美匯指數在未來幾星期，將逐步向上測試99.5至100.5重要阻力區。