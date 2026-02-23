特朗普關稅風波法院裁決與市場博弈

美國最高法院上周五(2026年2月20日)以6比3裁決，推翻特朗普利用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)實施的廣泛「對等關稅」政策。法院認定，IEEPA不授權總統單方面徵收關稅，這對特朗普的保護主義貿易議程構成重大打擊，主要針對中國、歐盟、加拿大、墨西哥等多國的「對等關稅」及「芬太尼」相關關稅，估計已收取超過1420億美元稅款(部分來源估計更高達1,300億至2,000億美元不等)。法院未明確裁定退稅事宜，將案件發回下級法院處理，未來可能引發大量退稅訴訟。

說時遲，那時快，特朗普隨即轉用《1974年貿易法》第122條，於裁決當日宣布對全球進口徵收臨時10%關稅，隨後在Truth Social發文將其提升至15%，並聲稱「即時生效」(部分報導指10%關稅原定2月24日起生效，但特朗普快速調整)。這項權力允許總統在國際收支問題嚴重時，臨時徵收關稅最多150天，無需國會批准，但延長則需立法支持。特朗普重申關稅是「字典中最美麗的詞彙」，並警告未來數月會推出更多「合法可行」措施，包括可能啟動第301條調查。 正所謂「你有張良計，我有過牆梯」，筆者過去曾作預測，特朗普管治團隊必然會有後備方案，防範法院裁決推翻其關稅政策。這次轉用第122條，證明團隊早有備案，市場因此視之為政策延續，而非斷崖式轉變。

與此同時，地緣政治風險持續升溫，特別是美國會否對伊朗進行軍事行動，衝突會否升級全面戰爭，仍然是不明朗因素。特朗普政府延續「最大壓力」政策，指責伊朗違反JCPOA精神，近日給予伊朗10-15天最後期限，要求達成新核協議，否則將有「非常糟糕的事情」發生，並考慮有限軍事打擊作為談判籌碼。美國已加大中東軍事部署，包括航母群及戰機調動。伊朗則表示將「果斷回應」任何軍事侵略，並準備反提案。 以色列與真主黨衝突仍未完全平息，以色列頻繁空襲黎巴嫩南部及貝卡谷地，針對真主黨指揮中心同重建活動。布蘭特原油受美伊緊張局勢、美國軍事部署加大同美國原油庫存大跌影響，市場擔心若伊朗封鎖霍爾木茲海峽，全球約20%石油供應可能受阻，油價亦因此反彈。

剛過去的周五，美國最高法院裁定特朗普濫用IEEPA權力，廢除涵蓋約60%進口稅項的「對等關稅」，法院認為，總統無權在無真正緊急狀態下單方面徵稅，這是對特朗普推行的保護主義，帶來前所未有的嚴重打擊。然而，特朗普反應亦是快狠準。裁決僅一日後，他即宣布將全球關稅提升至15%，顯示其立場不變。 從宏觀經濟看，這次裁決帶來有限正面效應。美國商務部最新數據顯示，2025年第四季度GDP年化增長僅1.4%(遠低於預期，主因政府關門拖累)，全年增長2.2%。2026年首季預計加速，部分得益於寬鬆財政(如「One Big Beautiful Bill Act」)及去年貨幣政策支持。關稅部分廢除或有助減輕通脹壓力，強化超出趨勢線的增長。

CME FedWatch Tool顯示，市場對聯儲局降息預期調整中，今年6月減息概率45.6%，與維持利率不變的46.5%機會率極為接近，反映市場認為聯儲局今年7月份議息會議之前，可能會減息一次，今年減息兩次機會率仍高，全年減息0.5厘仍然是主流看法，但受近期經濟數據影響，降息時點可能推遲至下半年。 過去一年，特朗普關稅措施屢次引發震盪，特別是去年4月份第一次推出的對等關稅政策，然而，隨時間的推演，股票市場逐漸無視關稅政策金融市場的影響，重新聚焦貨幣政策以及企業盈利表現。

最高法院裁決與特朗普反擊，是預期內的政策博弈，市場迅速消化，屬正常發展。經濟影響有限，通脹壓力減輕，股市獲支撐，但退稅及未來立法存隱憂。 關稅政策持續出現變數，美國伊朗衝突甚囂塵上，短期難免影響市場氣氛。