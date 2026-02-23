《夜王》在部分戲院的場次遠多於其他電影，被質疑是「霸王排片」。(網上圖片)

好一句「霸王排片」！1948年，美國著名的派拉蒙案終結了電影製片、發行與放映的縱向合併結構。曾經，五大「電影霸權」美高梅、派拉蒙、二十世紀霍士、華納兄弟和RKO，院線放映自家品牌電影，亦有放映其他片廠的戲。五大戲院佔美國總數15%，但佔首輪戲院70%，並產生近半數收入。派拉蒙一案之後，捆綁預售等做法被禁，電影公司更被強制出售戲院連鎖。大半個世紀後的今天，負責製作及發行賀歲片《夜王》的安樂影片有限公司，繼續同時一條龍經營歷史更悠久兼全港第二大的百老匯院線。

另一賀歲片《金多寶》，卻是由洲立影片發行，而儘管洲立影藝旗下營運的MCL院線是全港最大院線，根據報道《金多寶》卻是由翁子光自資兼借貸主導，美亞娛樂作為主要製片只提供支援。有關《金多寶》在百老匯的排片，翁子光質疑：「這樣算不算是霸王排片？早上8點多及凌晨12時多，然後施捨了一場中午1時多。一部戲一天二十七場，另一部戲一天兩場。」先請Grok客觀評論：

「電影《金多寶》在香港院線排片差異明顯，主要因發行商自家優先。百老匯院線(安樂自家《夜王》)：最不利，常見『天地場』，部分戲院全日僅1至2場，《夜王》可達27場，比例約8:1(《夜王》:《金多寶》)。MCL院線(洲立自家發行)：最公平，場次平均，早中晚均有，比例約1.5:1，購票理想。英皇院線(Emperor Cinemas，非自家但積極推廣)：接近MCL平衡，無極端斷層，場次多元，比例約1.5:1，《夜王》稍多但合理，官網/FB積極預售及宣傳《金多寶》，適合避開百老匯不公。其他院線類似MCL/英皇，較正常。」