春節期間投資圈第一個熱點無疑是春晚。豆包、千問、機器人，尤其是機器人，反覆出場的機器人幾乎讓春晚成為幾家機器人企業的大型路演現場，甚至出現了以下的段子：導演估計是滿倉被套在機器人裡了。從二階導的角度，由於預期已經打滿，本周二開盤後要小心利好兌現高開低走。順便聊一嘴春晚，我不看春晚N年了，今年也不例外，但今年有一點很有意思：除了股民群體，朋友圈、自媒體對春晚的討論熱度是這些年來最低的，不管是正面還是反面，都很少有人提起……

周末周邊發生了兩件大事，首先是關稅變故，目前特朗普政府還在應對之中，塵埃尚未落定，但短期有利於中國出口企業，其次是OpenAI大幅調低未來支出目標，這肯定會對AI硬體帶來壓力。不過總體而言，長假期間周邊市場並沒有出現劇烈波動，對節後A股的影響也不會太大。

回到A股。如果純看圖，節前最後一天的中陰線是有技術意思的，一陰包三陽，指數回到了所有中短期均線下方。我個人認為，這可能是日線和均線反覆纏繞的先兆，用句通俗的話，接下來市場有可能從上行轉為橫盤震盪。