美團股價一度反彈超過8% 兩手準備

港股周一科技股拉升，其中美團(3690)周一一度升超過8%，高見87.5元水平，雖然最終升幅稍微收窄，但亦修復不少較早前發盈警時股價的跌幅。美團於上周初發盈警，主要原因是為應對激烈競爭而加大投資力度，亦有大行分析認爲美團的盈警符合市場預期的淨利潤虧損數據，美團當時盈警消息一出，股價曾跌穿80元水平。

如投資者希望部署美團，看好可留意收回價72.6元，行使價70.1元，27年1月到期，有效槓桿約5.2倍的美團牛證；及行使價114.9元，26年7月到期，有效槓桿約6.8倍的美團認購。如投資者看淡美團，可留意收回價93元，行使價95.5元，28年12月到期，有效槓桿約9倍的美團熊證；及行使價82.83元，26年7月到期，有效槓桿約4.3倍的美團認沽。