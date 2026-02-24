美伊本周第三輪談判 油價向上動力增強

上星期六，特朗普與參加全國州長協會(National Governors Associations，NGA)年度冬季會議的州長們舉行商務會議。次日，他在白宮與美國各州州長共進工作早餐前向媒體確認，正考慮對伊朗進行「初步的有限軍事打擊」，以迫使伊朗接受美方在核協議方面的要求。同日，美國《紐約時報》注意到，已有數百名美軍士兵從卡塔爾的烏代德空軍基地撤離，而約旦境內的穆沃法克·薩勒迪基地(Muwaffaq Salti Air Base)，美軍已部署了可能對伊朗發動打擊的關鍵軍力。

農曆新年過後，地緣局勢持續緊張，美國與伊朗的談判成為焦點，本周將是「關鍵的一周」，因為特朗普表示3月1日將會決定是否對伊朗發動攻擊。

美國正向中東派遣大量軍機，這是自2003年入侵伊拉克以來，美國在該地區集結的最大規模空中力量。外媒引述最新資料數據及衛星影像報導，美軍正藉由「林肯號」和「福特號」這兩個航艦打擊群，對伊朗形成南北夾擊，持續施壓德黑蘭。

美國在中東地區增加軍事部署令市場人士擔憂戰事一觸即發，伊朗是石油輸出國組織(OPEC)的主要產油國，擁有世界上最大的已探明原油儲量。

紐約時報引述知情人士透露，美國總統特朗普打算，若外交談判或定點打擊未能讓伊朗放棄核計劃，美國可能會在未來幾個月發動更大規模的打擊，迫使德黑蘭政權倒台。