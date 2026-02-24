海致科技可趁回調投機買入

當前全球AI投資邏輯已徹底轉變，市場從上游算力競賽轉向中下游垂直應用落地兌現，投資者更青睞能解決行業痛點、商業模式清晰、業績高增長的企業。海致科技作為內地「以圖為核心的AI智能體」市場龍頭，正踩中這一投資風口。
技術層面，海致科技的核心競爭力是獨創的圖模融合技術。產業AI應用中，大模型的「幻覺」問題是金融、能源等嚴肅場景的致命缺陷，該技術將知識圖譜的精準推理、邏輯驗證能力，與大模型的語義理解、交互能力深度結合，從根源解決AI幻覺難題，實現從數據智能到決策智能的升級，築起極高的技術護城河。據沙利文數據，2024年海致科技在內地該領域市佔率超50%，穩居行業第一。
財務表現上，公司已進入業績高速兌現期，商業化能力突出。2024年總營收5.03億元，2022至2024年複合增長率達26.8%，2025年上半年增速進一步提升至38.4%。Atlas智能體業務作為第二增長曲線，2024年收入同比暴漲近9倍，2025年上半年收入佔比達28%，成為增長核心。綜合毛利率從2022年30.9%升至2024年36.3%，Atlas智能體毛利率高達45.7%，公司2024年經調整淨利潤轉正，正式跨越商業化拐點。
行業賽道方面，「以圖為核心的AI智能體」市場迎來高速增長，金融、政務、能源等行業對可信AI需求激增，預計市場規模將從2024年2億元增長至2029年132億元，年複合增長率高達140%。海致科技已合作超350家客戶，覆蓋交通銀行、中國銀行等頭部金融機構，解決方案在反欺詐、風險識別等百餘個場景落地，客戶黏性與商業價值充分驗證。
整體而言，海致科技憑藉獨家圖模融合技術壁壘、高增長的業績表現，以及藍海市場的龍頭地位，成為AI投資轉向垂直應用落地與業績兌現時代的稀缺優質標的。公司農曆年前以27.06元上市，上市後累計漲幅達5倍，昨日出現顯著調整，並回補上周五的上升大裂口，基於新股特性，預期後市仍有資金炒作，可趁回調時，於120元短線小注投機性買入，目標160元，跌破96元止蝕。
香港股票分析師協會理事連敬涵
未有此股