當前全球AI投資邏輯已徹底轉變，市場從上游算力競賽轉向中下游垂直應用落地兌現，投資者更青睞能解決行業痛點、商業模式清晰、業績高增長的企業。海致科技作為內地「以圖為核心的AI智能體」市場龍頭，正踩中這一投資風口。

技術層面，海致科技的核心競爭力是獨創的圖模融合技術。產業AI應用中，大模型的「幻覺」問題是金融、能源等嚴肅場景的致命缺陷，該技術將知識圖譜的精準推理、邏輯驗證能力，與大模型的語義理解、交互能力深度結合，從根源解決AI幻覺難題，實現從數據智能到決策智能的升級，築起極高的技術護城河。據沙利文數據，2024年海致科技在內地該領域市佔率超50%，穩居行業第一。