踏入馬年，先祝各位讀者馬到功成，萬事如意。
經過多月努力，終於讀畢去年新書《New Cold Wars: China’s Rise, Russia’s Invasion, and America’s Struggle to Defend the West》(由資深記者David E. Sanger所著)。其中，他大篇幅描繪烏克蘭戰事的實況，讓讀者預見新世代戰爭的重點，不在於武器，而是資訊分析及應用上。
據書中所說，當俄羅斯以特別軍事行動入侵烏克蘭時，如何迅速而準確地評估戰事局勢及發展，為五角大樓必先完成的工作。然而，相比美國官方現有科技設備的效用，從美國科技巨頭主動提供的即時資訊，包括俄軍在IG、FB打卡的照片等，戰略師可以比敵軍更快地掌握前線布陣，協助烏軍用最低成本去進行有效防衛及打擊。除此以外，Elon Musk為固網通訊全斷的烏克蘭地區提供Starlink服務，同樣扮演最常重要的角色。
另外，烏克蘭戰事，成為各方的熱武器測試場地。據作者所報，現今新式槍炮殺傷力強，惟經過逾年計的膠著戰況下，僅在烏克蘭前線的彈藥消耗，已貼近、甚至超出了供應商可持續製造及補給的能力上限。結果，前線烏軍以自我學習並研發方式，製造出超低成本的炸藥無人機，進行的「以小博大」式的有效攻擊。
上述實況，反映出現今的熱戰與歷史有何區別：(一)商業資訊已成為軍事訊息不可或缺的一部份；(二)任何大國皆無法負擔長期熱戰的消耗，惟有低成本、高效的精準打擊方可取。