踏入馬年，先祝各位讀者馬到功成，萬事如意。

經過多月努力，終於讀畢去年新書《New Cold Wars: China’s Rise, Russia’s Invasion, and America’s Struggle to Defend the West》(由資深記者David E. Sanger所著)。其中，他大篇幅描繪烏克蘭戰事的實況，讓讀者預見新世代戰爭的重點，不在於武器，而是資訊分析及應用上。

據書中所說，當俄羅斯以特別軍事行動入侵烏克蘭時，如何迅速而準確地評估戰事局勢及發展，為五角大樓必先完成的工作。然而，相比美國官方現有科技設備的效用，從美國科技巨頭主動提供的即時資訊，包括俄軍在IG、FB打卡的照片等，戰略師可以比敵軍更快地掌握前線布陣，協助烏軍用最低成本去進行有效防衛及打擊。除此以外，Elon Musk為固網通訊全斷的烏克蘭地區提供Starlink服務，同樣扮演最常重要的角色。