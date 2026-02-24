特朗普葫蘆賣的是甚麼藥？

有歷史家認為，我也同意，毛澤東最偉大的戰略，是中美建交，這決定了中國在其後幾十年的外交路向，也奠定了今日中國的經濟繁榮。 當時中國多的是留蘇幹部，而且在建國後的十年和蘇聯有著千絲萬縷的關係，連鄧小平也曾經在莫斯科中山大學學習過。可幸有此重大外交轉向，毛澤東走上這條不歸路，和尼克遜握了手，與西方和解了，開始和西方做生意了。否則在毛死後，中國恐怕會重新和蘇聯和好，則世界又是另一光景了。 我之所以重提這段故事，皆因正在思考，今日的特朗普是否也是在行一條同樣的外交不歸路呢？

所謂的「不歸路」，就是做了一些大事，後面繼任的人縱是不同意，也無法不繼續走下去，皆因他已把其他的路全都斷絕了。這正如我在一個月前在本欄說的，商鞅變法之後，秦惠文王繼任，把商鞅殺了，但卻也不得不繼續商鞅的政策，因為商鞅把事做絕了，已沒有回頭路可走了。 這一年來，特朗普已得罪了英國、加拿大、歐盟；打了伊朗和委內瑞拉，從而震撼了沙特阿拉伯、卡塔爾等傳統中東盟友，以及中南美洲。這只是他在一年間做了的大事，如果再折騰三年，局面將會怎樣？誰也料不到。

要知道，政治的基本原理，是拉一派，打一派，要想打擊某國，得先安撫其他鄰國，十九世紀的鐵血首相俾斯麥，最拿手就是玩這遊戲。自從慈禧太后向各國宣戰以來，從來沒有一個國家在如此短的時間之內，得罪這麼多的國家。 有人認為特朗普只是一個傻子、一個瘋子，也有人只看牌面，認為他只是要求盟友多出錢交軍費，以及純粹的霸權主義，想吃掉加拿大和格陵蘭。但我看他的作為粗中有細，不會如此簡單，必然有一個大戰略在背後，但他打的是甚麼算盤，葫蘆裏賣的是甚麼藥，誰也說不上來。但他有一個大計劃，是在下一盤大棋，不會是胡亂放箭，我卻是極為肯定。

真正的關鍵，是他的3月訪中，皆因如他和中國翻臉，牌面就是和全世界作戰；但如果他穩住中國，則不排除是要瓜分天下。