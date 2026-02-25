小虎解碼：新股改革回顧 ——「大包圍」失效　資本博弈定勝負

港交所IPO定價及回撥機制改革，尤其是引入「機制B」至今已約半載，這場旨在優化定價效率的變革，已經重塑新股市場的生態。我們觀察到，昔日散戶抽新股的「人海戰術」效用已大不如前；取而代之的是一場比拼資金實力、槓桿運用與選股眼光的博弈。面對全新的制度，投資者若不主動變陣，恐怕難以分一杯羹。 定價權轉移與貨源歸邊 新制度的核心在於賦予發行人更大的定價主導權。在「機制B」下發行人無需強制啟動回撥機制，變相大幅提高機構投資者（國際配售）的獲配比例。直接受影響的是熱門IPO流向公開發售的貨源不再如過往般充裕，導致一手中籤率面臨結構性壓縮。

然而，凡事皆有兩面。值得注意的是，隨著優質貨源歸邊，在資金追捧下，不少新股掛牌首日錄得可觀漲幅。 孖展成熱門IPO的「必要手段」 面對中籤率的結構性下調，「聰明錢」速調整策略。最明顯的趨勢是「孖展」認購已由過往的選項之一，變為熱門IPO的「入場券」。從平台數據觀察，絕大多數投資者正透過槓桿放大本金，試圖以量取勝。 背後邏輯相當簡單：既然甲組小額認購猶如大海撈針，倒不如化零為整，集中火力攻打門檻較高的「乙組」，甚至瞄準「頂頭槌」，以求鎖定獲配股數。這種策略上的改變，解釋了為何近期熱門新股的凍資額屢創新高。投資者正用真金白銀投票——寧願承擔利息成本，也要博取更高的獲配確定性。

散戶應對：從廣策略進化 因此，散戶投資者必須摒棄舊思維。首先是集中火力，精準打擊。與其分散多個戶口博取一手，不如集中注碼，配合穩健的孖展策略，瞄準單一優質標的。在當前機制下，「甲尾」（甲組最高檔）甚至「乙頭」（乙組最低檔）的分貨效率與「值搏率」，我們認為遠勝零散的「一手黨」。 其次，隨著槓桿成本增加，選股的容錯率相應降低。投資者不能再單純依賴超購倍數跟風，而需回歸基本分析，研究公司的行業護城河及估值水平。這不再是簡單的統計學遊戲，而是真正的價值投資篩選。

最後，投資者應善用工具嚴控成本，留意券商平台提供的免手續費或利息優惠，在新制度下，降低「入場費」即是降低心理門檻與試錯成本，讓執行「重鎚」策略時更具決斷力。 無可否認，IPO市場的財富效應依然具吸引力，但「躺贏」的日子已成過去。高回報預期往往伴隨高槓桿風險，一旦市況與情緒逆轉，虧損亦會被放大，出現「賺價蝕息」的窘境。因此，投資者在積極「入飛」的同時，必須嚴守紀律，做好倉位管理。 陳慶煒目前負責總覽老虎證券(香港)資管投資決策、投研框架搭建、投研策略分析與交易執行，在管與諮詢的資產規模超過10億美元，產品涵蓋基金與全權委託專戶。他擁有15年以上的全球二級市場資管交易經驗，擅長自上而下的全球大類資產配置，以及熟練運用期權、期貨等衍生品工具，有效降低投資組合的風險，提升風險調整後收益。陳慶煒為證監會持牌人士(BUP836)，並保證上述觀點均為其真實看法。投資涉及風險，過往表現並不預示未來表現，投資者應考慮自身的風險承受能力和財務狀況，並留意相關風險揭露。相關內容屬個人意見，不代表老虎證券立場。