騰訊近月新低 留意購26143/沽26075

微信數據報告指今年新春期間旅行、生活娛樂線下交易宗數均按年增長超過20%，當中香港及澳門交易宗數較去年同期分別上升24%及39%，成為境外線下交易量最多的的前兩個亞洲市場。騰訊控股(700)股價偏軟，曾跌至516元創近月新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證，行使價660.5元，今年8月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證，行使價466.46元，今年8月到期，實際槓桿7倍。

財經事務及庫務局長許正宇指目前有約480間企業等候上市，當中有10間國際企業，而今年至今已有約20間公司在香港上市，集資額超過800億元。港交所(388)股價回吐，在10天線約413元水平好淡爭持。如看好港交所，可留意港交認購證，行使價419.08元，明年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證，行使價359.8元，今年6月到期，實際槓桿10倍。