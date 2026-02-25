高市早苗下月或訪華盛頓 為日圓尋找上升動力

日圓自去年4月從140水平附近反覆下跌，至上月在160止步，市場人士擔心日本央行會干預匯價，一度回升至152，然而，上升力度欠缺持久動能，日圓繼續低位徘徊。 日本首相高市早苗為了遏制日圓貶值，預計3月中旬將在貨幣政策會議前後訪問華盛頓，與美國總統特朗普會晤。因為美國上個月進行匯率「詢價」以支撐日圓的舉動，顯示華府傾向於讓日圓兌美元走強。 日本央行下一次貨幣政策會議日期是3月18日至19日。其理事會隨後將於4月27日至28日召開會議，屆時還將發布新的季度經濟增長和通脹預測。

日本央行前審議委員、與現任政策制定者保持密切聯繫的櫻井誠表示，匯市干預只能在短期內對抗拋售日圓的壓力。應對日圓疲軟的最佳方式，是日本央行提高利率。櫻井誠表示，日圓若再度大幅走弱，將通過推高進口成本來抬升通脹，並抵消政府燃料補貼帶來的一部分抑制通脹作用。如果要應對日圓的急劇下跌，日本央行可以援引企業與工會年度春季薪資談判中工資有望強勁增長的前景，來爲加息提供理由。 櫻井誠表示，從邏輯上看，等到4月再行動更合理，但這也要看日圓走勢，日本央行仍有可能在3月加息。他表示，日本央行可能需要在2026年和2027年各加息兩次，才能將目前爲0.75%的政策利率提高至1.75%。這水平是既不會讓經濟降溫、也不會令其過熱的「中性利率」。

日本央行於2024年結束長達十年的大規模刺激計劃，並多次加息，包括去年12月將短期政策利率上調至30年來的最高點0.75%。在通脹率已連續近4年高於日本央行2%目標的背景下，行長植田和男已釋放信號，表示若日本央行的經濟預測得以實現，央行已準備好繼續加息。 路透社調查顯示，多數受訪經濟學家預計日本央行將在6月底前將利率上調至1%；而市場定價顯示，到4月加息的概率約70%。 日圓疲軟已成爲日本決策者面臨的政治難題，因它推高了進口燃料和食品價格，損害了家庭和零售商的利益。自去年10月被視爲財政與貨幣政策「鴿派」的高市早苗出任日本首相以來，日圓已下跌約8%，並在1月跌至18個月低點1美元兌159.45。

目前日圓徘徊在155水平，遠低於高市早苗上台前約147附近。從走勢看，短期內日圓有機會測試150阻力，然而，中長線則有望再度觸及140阻力位。