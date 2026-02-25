AI科技大爆發 瀾起業務有優勢

瀾起科技(6809)是一家專注於高速互連芯片的無晶圓廠集成電路設計公司，主要為雲端計算和人工智能基礎設施提供解決方案。根據2025年下半年的數據，其業務主要分為互連芯片及內存接口芯片兩大板塊。 互連類芯片的營收佔比超過94%，是公司的核心業務，而內存接口芯片則是公司的發家業務和拳頭產品。在DDR5世代，其市佔率達45%，全球第一。產品是服務器CPU與DRAM之間的關鍵組件。 至於PCIe/CXL互連芯片，其面向AI算力主要包括PCIe Retimer(用於AI服務器，2024年全球市佔第二)、CXL MXC芯片(全球首發)等，旨在提升數據傳輸效率。

再者，股票分析師協會副主席潘鐵珊指出，瀾起科技的客戶幾乎涵蓋了全球半導體和雲計算領域的頭部企業，且與產業鏈深度綁定。例如其直接供貨給全球三大DRAM巨頭——三星電子、SK海力士、美光科技。這些公司是記憶體模組的頂級製造商，是瀾起產品的關鍵採購方。 至於終端平台龍頭，集團與英特爾(Intel)、超微(AMD)等CPU、GPU巨頭建立了長期合作關係，共同開發下一代互連產品。2025年前三季度，前五大客戶貢獻了其總收入的84.7%。 截至2024年，瀾起科技在全球記憶體互連晶片市場的市佔率高達36.8%，位居榜首。集團亦是DDR5世代RCD、MDB及CKD晶片國際標準的牽頭制定者。

集團在三款高性能「運力」晶片包括PCIe Retimer、MRCD/MDB及CKD晶片來年需求增長強勁下，現價估值吸引，建議投資者可於190元以下作中線吸納，目標300元，跌破160止蝕。