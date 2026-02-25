皓天財經 估值長線看俏

皓天財經(1260)是香港大型公關企業，業務為上市公司提供路演、傳媒關係、業績發布、與股東溝通等。股市暢旺，公關業務需求上升，反之亦然，某程度公司業績與港股交投有正向關係。近年港股低谷回穩，IPO市場見暢旺，相信公關業務有望重拾蓬勃。

公司去年上半年收入錄近50%增長至1.33億元，盈利近倍升至約5,600萬元，表現不錯。港股下半年交投依然暢旺，相信下半年業績應不錯。若下半年保持佳績，估計去年市盈率約5倍，估值便宜。

另外，參考最新中期報表，公司擁約9億元現金，另有等值約1.35億元金融資產及債務工具；另只有約1.16億元應付帳，沒有任何有息借貸，財政健康。以現時市值6億元計，帳上淨現金超過市值，估值更顯得有吸引力。