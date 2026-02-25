丙午開泰，筆者向讀者拜年，祝大家龍馬精神、萬事勝意。繼元旦入境旅客人數開好局，春節再接再厲，入境旅客總數錄約156.1萬人次，相比2025年實現12.8%同比增長。有賴各政府部門超前部署，努力協調，在出入境的高峰期，各口岸的通關大致暢順，旅客市民體驗良好，值得一讚。

再細看旅客出行數據，內地旅客在年初二、三、四抵港人次穩居21萬高位；其次，有四成內地旅客是經高鐵西九龍站和福田口岸入境，可見鐵路在促進灣區互通的重要性；再者，錯峰出行明顯，年二十八已有14.2萬內地客率先訪港；基建效應顯現，港珠澳大橋珠海口岸單日突破17.2萬人次客流及2.95萬車次，雙創新高。