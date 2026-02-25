丙午開泰，筆者向讀者拜年，祝大家龍馬精神、萬事勝意。繼元旦入境旅客人數開好局，春節再接再厲，入境旅客總數錄約156.1萬人次，相比2025年實現12.8%同比增長。有賴各政府部門超前部署，努力協調，在出入境的高峰期，各口岸的通關大致暢順，旅客市民體驗良好，值得一讚。
再細看旅客出行數據，內地旅客在年初二、三、四抵港人次穩居21萬高位；其次，有四成內地旅客是經高鐵西九龍站和福田口岸入境，可見鐵路在促進灣區互通的重要性；再者，錯峰出行明顯，年二十八已有14.2萬內地客率先訪港；基建效應顯現，港珠澳大橋珠海口岸單日突破17.2萬人次客流及2.95萬車次，雙創新高。
在出境方面，同期港人出境達257萬人次，按年升5%，當中226萬經陸路口岸出境返回內地，而單是港珠澳大橋就錄得出境38萬人次。港人在大灣區過節蔚然成風，大灣區可說是充滿港人足跡，港車北上更是深受歡迎，實現了新春的「雙向奔赴」。
雖然新春成績令人鼓舞，但要保持旅遊業的增長勢頭，做到丁財兩旺，就必須要把握旅客的新需求。以「自駕遊」為例，港車北上已成為港人往返內地休閒度假的新模式，而「粵車南下」只是剛剛起步，筆者期望，政府透過掌握數據，盡快全面評估本地的交通承受能力，在假日採取彈性配額，釋放內地旅客熱愛自駕遊的潛力，便利更多客人自駕遊港。